Передача Зангезура Армении ослабила узы между тюркоязычными государствами – историк (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Передача Зангезура Армении ослабила узы между тюркоязычными государствами.

Об этом сказал Trend завотделом Института истории науки Академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Зияд Амрахов.

По его словам, с выводом Зангезура из состава Азербайджана и присоединением его к Армении Азербайджан потерял свои исторические земли: "Это привело к разделению с тюркским миром в географическом отношении, а также к бездействию выгодных транзитных путей исторического Великого Шелкового пути на Кавказе. Причина всего этого в нарушении территориальной целостности Азербайджана".

Ученый добавил, что сепаратистские шаги армян в связи с Зангезуром отчетливо были видны уже в 1919 году: «В парламенте Азербайджанской Демократической Республики (АДР) неоднократно проводились обсуждения в связи с постоянными территориальными претензиями Армении к Азербайджану, совершаемым армянами геноцидом азербайджанцев. Депутаты Азербайджана от Иревана и Карабахского региона неоднократно поднимали в парламенте вопрос о том, что армяне совершают массовую резню тюрков, поэтому для решения этого вопроса необходимо перейти к действиям, и предпочесть военное решение вопроса. Согласно историческим фактам, в ноябре 1918 года в Азербайджане присутствовали также британские военные силы, и в связи с их присутствием правительствам Азербайджана и Армении было рекомендовано решить этот вопрос на международной конференции. Однако после серьезных обсуждений в парламенте, в связи с тем, что армянское правительство не отступало от своих действий, правительство АДР осенью 1919 года провело операцию, чтобы положить конец сепаратистским действиям армян в Зангезуре и Карабахе. Приказом военного министра Самедбека Мехмандарова проведение этой операции было поручено двум азербайджанским генералам. Однако операция оказалась безуспешной".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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