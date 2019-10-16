Бакинский саммит Тюркского совета содействует интеграции стран тюркского мира (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Работа, проведенная в рамках 7-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, содействует интеграции политики и экономики стран тюркского мира.

Об этом сказал в среду Trend турецкий эксперт Мурад Акан.

По его словам, за последние 10-15 лет предприняты серьезные шаги с точки зрения укрепления отношений между странами тюркского мира.

«Этот саммит сыграет важную роль в укреплении связей между тюркоязычными странами, уже настало время продемонстрировать всему миру единство тюркских народов», - сказал Мурад Акан.

Он добавил, что встреча в Баку является заседанием не только политических, но и экономических союзов.

Эксперт выразил надежду, что в рамках саммита возможно будет поднят вопрос организации единой армии обороны тюркских народов.

"Как известно, экс-президент Турции Тургут Озал проделал большую работу для укрепления отношений между тюркскими народами. Надеюсь, что сегодняшний президент Реджеп Таййип Эрдоган придаст этому вопросу еще большое значение», - отметил Мурад Акан.

За время председательства Азербайджана в Тюркском совете приоритетными сферами будут развитие экономических связей и пропаганда культурного наследия Тюркского мира.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Эльман Насиров.

По его словам, развитие сотрудничества между народами и государствами в культурной, социальной и экономической сферах считаются важным основанием для реализации политической интеграции.

"В этих рамках, также важное значение имеет формирование у молодого поколения коллективного национального самосознания. Высказывание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшее в ходе встречи с главой государства Азербайджана - "хочу продолжать способствовать укреплению отношений наших государств, совместному развитию тюркоязычных государств, уже от слова тюркоязычных надо переходить на другое что-то, на тюркские государства" - говорит о том, что вопрос национального самосознания рассматривается на очень высоком уровне.

Сотрудничество между тюркоязычными государствами, которое считается одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, превращает стран-членов в более независимых игроков в регионе и на политической арене мира. Усиление политической интеграции стран внутри организации на фоне региональных угроз и новых вызовов в ближайшее время расширит поле для маневра в системе международных отношений», - сказал Эльман Насиров.

Саммит Тюркского совета в Баку создаст новые возможности для сотрудничества между тюркоязычными странами.

А об том сказал Trend главный редактор турецкой газеты Bölgepostası Уфук Джошкун.

По его словам, союз тюркоязычных стран будет развиваться день ото дня и в будущем охватит еще больше сфер, а также сыграет важную роль в обеспечении безопасности в регионе.

«В противном случае, тюрко-исламский мир всегда будет подвержен внешним угрозам», - сказал он.

Отметим, что в Баку прошел VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Узбекистан впервые участвовал в саммите в качестве полноправного члена. Кроме этого, в саммите также принял участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Тюркский совет учрежден третьего октября 2009 года в Нахчыване. Целью совета является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Со дня создания было проведено семь заседаний с участием лидеров стран-членов Совета.

(Автор: Руфиз Хафизоглу, Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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