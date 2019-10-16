За последнее время в Азербайджан экстрадировано свыше 200 преступников

БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества, осуществляемого согласно международным документам, за последнее время была достигнута экстрадиция в Азербайджан до 220 преступников.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство юстиции, министерство подписало соглашения с рядом государств по сдаче совершивших преступление лиц — экстрадиции, а также осуществляет сотрудничество по соответствующим конвенциям в рамках СНГ.

В то же время, Азербайджан присоединился к Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 1957 года, которую ратифицировали 50 стран. В рамках этой конвенции министерство юстиции, как уполномоченное ведомство, осуществляет плодотворное сотрудничество с этими странами.

Отметим, что Азербайджан присоединился и к четвертому дополнительному протоколу по Европейской конвенции "Об экстрадиции" Совета Европы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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