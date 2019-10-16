В Азербайджане создается Агентство по управлению госдолгом и финансовыми обязательствами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об усовершенствовании работы Кабинета министров.

В указе говорится, что при министерстве финансов Азербайджана создается Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами.

Согласно указу, утверждается «Положение об Агентстве по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана».

В соответствии с указом Президента Азербайджана от 17 января 2019 года «О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджане и усовершенствованию управления ими» функции, переданные Аппарату минфина, будут осуществляться посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана.

В указ Президента Азербайджана «О мерах по совершенствованию деятельности министерства финансов Азербайджана» от 9 февраля 2009 года вносятся нижеследующие изменения:

- отменяется 7-я часть указа;

- в утвержденном этим указом Приложении 1 - третьей части «Структуры министерства финансов Азербайджана» слова «Агентство министерства финансов по управлению государственным долгом» заменяются словами «Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана»;

- по Приложению 2, утвержденному этим указом – «Положение о министерстве финансов Азербайджана» в первую часть, пункты 7.6, 7.11, 8.2, 8.53, 8.67 и 18.5 после слова «долга» добавляются слова «и финансовых обязательств»;

- пункт 8.30 дается в нижеследующей редакции:

«8.30. Согласно закону Азербайджана «О государственном долге», обеспечивать осуществление государственных заимствований, предоставление государственных гарантий и осуществлять соответствующие меры в сфере выплаты государственных долгов, а также управлять государственным долгом и финансовыми обязательствами посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве»;

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