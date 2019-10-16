Решения, принятые в Нахчыване, еще больше укрепили единство тюркского мира (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан успешно принял еще одно важное международное мероприятие - 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Считаю, что этот саммит окажет значительный вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными странами.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

Он сообщил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите затронул важнейшие темы.

"Президент отметил, что развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. В то же время, Президент довел до сведения, что 7-й саммит Тюркского совета приходится на 10-летие подписания Нахчыванского соглашения. Естественно, Нахчыванское соглашение способствовало образованию нового формата сотрудничества между тюркоязычными странами и, кончено, это оказало важный вклад в развитие связей между тюркоязычными странами. Нахчыванское соглашение играет важную роль в установлении и развитии связей между тюркоязычными странами. Решения, принятые в Нахчыване, еще больше укрепили единство тюркского мира. С этой точки зрения, как и сообщил Президент, принятие решения о создании Тюркского совета именно на саммите в Нахчыване имеет большое символическое значение для тюркского мира", - сказал Джавид Османов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся вопроса вывода в свое время Зангезурского региона, который находится между большей частью Азербайджана и Нахчываном, из состава Азербайджана, присоединение его к Армении и подчеркнул, что это расчленило великий тюркский мир в географическом отношении.

"Таким образом Президент еще раз привлек внимание мировой общественности к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, и лидеры тюркского мира подчеркнули важность решения всех вопросов в рамках территориальной целостности тюркоязычных государств, рассказали о совместной деятельности в направлении защиты территориальной целостности. В то же время лидеры тюркского мира еще раз подтвердили, что находятся на стороне Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха, что находящиеся под оккупацией сепаратистского режима уже около 30 лет Нагорный Карабах и прилегающие семь районов являются исконно азербайджанскими землями, а также, что все эти вопросы должны быть решены в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал Османов.

Он добавил, что в рамках Тюркского совета между государствами реализуются важные проекты, в том числе осуществляется совместная деятельность в направлении построения более тесного сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной, туристической, культурной и других сферах.

"Азербайджан придает огромное значение этой структуре и в последующие годы будет председательствовать в Совете. Считаю, что в период председательства Азербайджана сотрудничество между тюркоязычными государствами расширится», - подытожил депутат.

Напомним, что 15 октября в Баку прошел VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Саммит прошел с участием лидеров тюркоязычных государств.

Впервые в качестве полноправного члена Совета в саммите участвовал и Узбекистан.

Кроме того, в саммите принял участие и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

Со дня создания было проведено шесть заседаний Совета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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