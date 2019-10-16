Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Кореи (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Кореи Мун Хи-сангом, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Искренне приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в нашу страну. Уверен, что ваш визит придаст новый импульс связям между двумя странами. Наши отношения успешно развиваются. Рад, что корейско-азербайджанские связи поднялись новую ступень. Наши политические связи находятся на высоком уровне, и ваш визит еще раз подтверждает это. Были осуществлены взаимные официальные визиты на уровне глав государств. Конечно, сотрудничество в экономической сфере приобретает еще больший размах. В Азербайджане официально зарегистрировано около 70 корейских компаний. Несколько из них участвуют в различных инфраструктурных и строительных проектах в Азербайджане. Архитектурный дизайн некоторых новых привлекательных с архитектурной точки зрения зданий в городе Баку был выполнен корейскими компаниями. В целом, мы хотим, чтобы взаимное инвестирование получило более широкий размах. Азербайджан вложил в вашу страну инвестиции в размере около полумиллиарда долларов. Наш Государственный нефтяной фонд инвестировал в недвижимость в Корее. Уверен, что в предстоящие годы взаимное инвестирование получит более широкий размах.

Рад, что также увеличивается число туристов, приезжающих из Кореи в Азербайджан. Как вы знаете, для граждан Кореи применяется упрощенный визовый режим, они могут получить электронную визу в течение нескольких дней и приехать в Азербайджан. Знаю, что корейцы очень охотно посещают зарубежные страны, и надеюсь, что Азербайджан может стать для них весьма интересным местом.

Конечно, межпарламентским связям уделяется особое внимание. Рад, что сегодня у нас в гостях делегация высокого уровня под вашим руководством. В ходе визита будут обсуждены межпарламентские связи, а также проведен обмен мнениями по двусторонним вопросам, стоящим на повестке дня.

Уверен, что ваш визит будет успешным. Еще раз добро пожаловать.

Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи САН сказал:

- Большое спасибо, господин Президент, очень рад и горд встрече с Вами. Я знаю, осведомлен, как Вы очень заняты, и в такое время Вы выделили время для встречи с нами. Насколько я знаю, в октябре Вы были в России, премьер-министр Грузии совершил визит в Азербайджан, а вчера в Азербайджане прошел VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Мне очень интересно, откуда у Вас такая неиссякаемая энергия? Венгрия и другая страна являются просто наблюдателями, а не членами в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Думаю, что у нас также есть возможность стать членом организации в качестве наблюдателя. Возможно ли это?

Президент Ильхам Алиев:

- Было бы очень хорошо. Я хотел бы обсудить этот вопрос с вами.

Председатель Национальной ассамблеи Мун Хи Сан: Я бы очень хотел, чтобы это стало реальностью.

Президент Ильхам Алиев:

- Поэтому, если это так, то в ходе визита необходимо обсудить данный вопрос. Мы будем очень рады, если Корея примет участие в качестве наблюдателя в очередном саммите, который пройдет в следующем году в Турции. Венгрия, как наблюдатель, уже во второй раз принимает участие в наших мероприятиях. Это свидетельствует о том, что данная организация проявляет большой интерес к принятию новых членов, новых стран, участвовавших в качестве наблюдателя. На вчерашнем саммите была продемонстрирована взаимная политическая поддержка, в то же время были обсуждены многие важные проекты в экономической сфере. Поэтому прошу, чтобы вы серьезно обсудили этот вопрос, и надеюсь, что результаты будут хорошими.

Председатель Национальной ассамблеи Мун Хи Сан:

- Уверен, что будет достигнут успешный результат. Потому, что народы, входящие в урало-алтайскую культуру, всегда придают большое значение семье, с уважением относятся к старшим. Поэтому верю, что мы входим в одну культуру, и это сотрудничество будет успешным.

В заключение было сделано фото на память.

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