Высказывания Президента Азербайджана в связи с Зангезуром полностью отражают историческую истину - председатель Общественного объединения Зангезур (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - На VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении географически расчленили великий тюркский мир. Это высказывание Президента Азербайджана полностью отражает историческую истину в связи с Зангезуром. Зангезурский регион — историческая азербайджанская земля. Зангезурская область с некоторыми изменениями охватывает, в частности, территории сегодняшних Горусского, Цицианского, Гафанского, Мегринского районов Армении и Лачынского, Губадлинского, Зангиланского районов Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend председатель Общественного объединения Зангезур, автор нескольких книг по истории этого региона, исследователь Гаджи Нариманоглу.

По его словам, территория Зангезура площадью 7892 квадратных километров на протяжении всей истории входила в состав государств, образованных на территории Азербайджана.

"Начиная с IV века до нашей эры Зангезур находился в составе государства Албанов, Саджидов, Саларидов и Раваддидов, Атабеков, Хулакидов, Джалаиридов, Каракоюнлу, Аккоюнлу, в начале XVI века в связи с образованием в Азербайджане централизованного Сефевидского государства, в его составе. В результате войн между Сефевидами и Османами в XVI веке и ослаблением Сефевидской империи на стыке XVII-XVIII веков, в течение короткого отрезка времени в 1590-1612 и 1724-1735 годах попал под управление Османов. Во период ханств территория Зангезура входила в состав Карабахского ханства. В начале XIX века в входила в состав Елизаветпольской губернии Российской империи, а в 1918-1920 годах стала одним из четырех уездов в составе Карабахского генерал-губернаторства Азербайджанской демократической республики», - сказал Гаджи Нариманоглу.

Он отметил, что «занги» в названии Зангилан является этнонимом, названием тюркского племени. На многих территориях, где на протяжении истории проживали тюрки вплоть до Исторического Туркестана в Центральной Азии, есть окаменелости с названиями этого племени, имеются следы Сельджуков, Огузов.

"Например есть названия Зангичай, Зангитепе, Зангарик, Зангишамлы, Зангана, Зангилан, Зангеран, Зангишалы, река Занги, Зангибасар, Зангиляр, Зангян – Зенджан, Зангилли и другие. В трудах Махмуда Кашгари, Фальзуллаха Рашидаддина, Абаскули Аги Бакиханова и других упоминается название племен «Занги». Вторая лексема «сур», «сыр» означает на древнетюркском языке гора, камень, стена, скальная местность, стена, крепость, из-за гармонии звучания, более легкого произношения «с» трансформировалось в «з». Это название правильно характеризует рельеф территории, то есть горная местность, где проживают занги.

В притязаниях армян на Зангезуру нет никаких оснований, ни следа истины. Искать армянский след в исторических азербайджанских провинциях Иреван, Нахчыван, Зангезур и других регионах, придавать коварным политическим претензиям научно-исторический, духовно-правовой окрас абсурдно, смешно, необоснованно, это - генетическая болезнь, вызванная армянским характером, результат бесславного использования армян в качестве инструмента в антитюркской политике больших государств. Об этом написано в многочисленных трудах, произведениях армянских историков, летописцев, историков включая и русских, и англичан (например Ишханян, Балаян, Ионосиан, Гаджикоглуян, Заварян, Алибегов, Коркодян, Величко, Шавров, Глинка, Грибоедов) со ссылкой на достоверные источники. Все это обосновано фактами», - сказал историк.

Он подчеркнул, что даже после массовых переселений армян на территории Гаджаров и Османского государства русскими, после Гюлистанского и Туркменчайского договоров, армяне никогда численно не преобладали среди тюрко-мусульманского населения Зангезура.

"Известный российский историк Волкова писала о численном составе населения в 1987 году в Зангезурском уезде — из 137,9 тысячи человек 71,2 тысячи (51,7 процента) – азербайджанцы, 63,6 тысячи (46,2 процента) – армяне, 1,8 тысячи (1,3 процента) – курды. Согласно переписи в 1922 году (то есть после кровавой резни в 1918 – 1920 годах) в Зангезуре проживало 65,5 тысячи человек, из которых 56,9 тысячи (89,5 процента) – армяне, всего 6,5 тысячи (10,2 процента) – азербайджанцы», - подчеркнул Нариманоглу.

Он добавил, что одной из целей высказывания Президента Ильхама Алиева на вышеуказанном мероприятии является месседж, адресованный армянам, главам братских государств и миру, что отделение Зангезура от Азербайджана и передача армянам – историческая несправедливость, произошла против воли азербайджанского народа, является результатом решений, не имеющих правовых оснований, государство, народ не приняли это, не смирились. Для восстановления исторических территорий не исключается использование военного пути наряду с политическим.

"Мы уверены, что военную операцию против терроризма, незаконных вооруженных соединений, угрожающих территориальной целостности сил, которую начала в Сирии братская Турция, может повторить и Азербайджан против Армении. Нет сомнений в том, что, несмотря, на лицемерную позицию государств, управляющих миром с применением двойных стандартов, братские тюркские государства, как сейчас, на стороне Турции, так и тогда будут с Азербайджаном», - подытожил Нариманоглу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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