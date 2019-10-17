Президент Ильхам Алиев: Основная задача – довести экономический рост до более высоких показателей и продолжить реформы (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:45)

БАКУ /Trend/ - Основная задача – довести экономический рост до более высоких показателей и продолжить реформы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Социально-экономические показатели девяти месяцев положительные. Обеспечен экономический рост. Отрадно, что экономический рост в ненефтяном секторе превышает 3 процента. Это говорит о том, что меры по диверсификации дают результаты. Конечно, нам хотелось бы, чтобы рост был более высоким. Считаю, что для достижения этого имеются достаточно возможностей, потенциал. Просто мы должны с максимальной эффективностью использовать данный потенциал.

Вновь достигнуты высокие показатели в области ненефтяной промышленности. Таким образом, наша ненефтяная промышленность увеличилась на более чем 15 процентов. Это свидетельствует о том, что проводимые в последние годы реформы, особенно меры по развитию ненефтяного сектора, приносят плоды. Могу сказать, что рост нашей ненефтяной промышленности более чем на 15 процентов может считаться рекордным показателем в мировом масштабе.

Наряду с этим, как вам известно, в последние годы были вложены крупные инвестиции в сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства определено как приоритетная сфера. Вместе с тем, в прежние годы меня несколько удивляло, что при таком объеме инвестиций, такой поддержке, предоставлении субсидий, льготных кредитов рост в сельском хозяйстве составлял 2-3 процента. Но в настоящее время в этой отрасли также наблюдаются серьезные подвижки. Таким образом, за девять месяцев сельское хозяйство увеличилось на более чем 7 процентов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что очень позитивны и другие наши экономические показатели.

"Наш внешний государственный долг находится на очень низком уровне – составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире. Должен также отметить, что некоторые из стран, у которых результаты лучше, чем у нас, - это страны, которым вообще не предоставляется никаких внешних кредитов. Поэтому их высокое место не отражает объективной картины. Таким образом, мы занимаем ведущее место по низкому уровню внешнего долга в мировом масштабе. Еще раз хочу сказать, что я поставил перед правительством задачу: мы должны с каждым годом сокращать внешний государственный долг, это предусмотрено в бюджете на следующий год.

Уровень инфляции очень низкий – чуть более 2 процентов. Следует учесть, что в этом году был реализован очень серьезный и крупный социальный пакет – улучшено материальное положение более 4 миллионов 200 тысяч человек, повышены пенсии, зарплаты, пособия. То есть, на эти цели были израсходованы миллиарды манатов, и эти средства имели социальную направленность. Несмотря на это, уровень инфляции очень низкий. Это очень хороший показатель. Доходы населения вновь значительно превышают инфляцию", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии.

"А по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Конечно, это не может нас устраивать. Однако я должен отметить это для сравнения. Все познается в сравнении. У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии и в будущем, и возможности должны соответствовать этому. Для того, чтобы добиться этого, во всей финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность. В настоящее время у нас есть достаточно резервов, и перед правительством поставлена задача выявить все эти резервы, чтобы и бюджетные доходы повышались, и бюджетные расходы были целенаправленными и прозрачными.

Несколько дней назад Али Асадов моим Распоряжением был назначен на должность премьер-министра. На протяжении многих лет Али Асадов работал моим помощником. Уверен, что как премьер-министр он выполнит поставленные мною задачи. Основная задача – довести экономический рост до более высоких показателей и продолжить реформы.

В моем выступлении на инаугурации после президентских выборов прошлого года были определены цели, можно сказать, по всем основным направлениям. Это выступление носило программный характер. После него мы приступили к практическим действиям, углубили реформы. Реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, меры, связанные с прозрачностью, дают свой эффект. Таможенные и налоговые органы за девять месяцев перечислили в бюджет сверх плана более 700 миллионов манатов. Это еще раз показывает какие у нас большие резервы. Многие компании и сегодня не полностью выплачивают налоги. Они ведут "черную" бухгалтерию. Работники некоторых компаний не учитываются в ней. Правда, в последнее время были оформлены десятки тысяч рабочих мест, и таким образом произошел их трансфер из черной зоны в белую. Но это должно носить массовый характер. Многие частные компании все еще не полностью выплачивают налоги и ведут двойную бухгалтерию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что налоговым, другим правоохранительным органам следует принимать самые строгие меры против такого типа "предпринимателей".

"А предприниматели должны знать, что обязаны выплачивать налоги. Никакие другие выплаты с них требоваться не могут. Я поставил эту задачу перед всеми структурами: нужны максимальная прозрачность, точность, необходимо положить конец взяточничеству и коррупции. Но предприниматели должны полностью выплачивать государственный налог. За счет этих налогов мы реализуем социальные проекты, размещаем переселенцев, укрепляем нашу армию. Поэтому неплательщики налогов должны привлекаться к уголовной ответственности.

Зачастую мы слышим, что стандарты, критерии у нас должны соответствовать европейским стандартам. Мы должны применять в отношении неплательщиков налогов то же наказание, что и в европейских странах. Поэтому уклонение от налогов должно иметь очень серьезные последствия. Еще раз поручаю это всем соответствующим структурам.

Наша социальная политика однозначна. Я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Считаю, что в области социальной защиты Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе. Повышаются минимальная зарплата, пенсии, в то же время широкий размах получает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой будет охвачено более десяти тысяч человек. Растет число лиц, получающих адресную социальную помощь. Я поставил перед министром труда и социальной защиты населения задачу: мы должны оказывать людям данной категории помощь в еще большем объеме. В настоящее время каждая семья получает помощь, превышающую в среднем 200 манатов. Число таких семей должно расти, поставлена именно такая задача.

Конечно, наша основная задача – углублять реформы, обусловливающие экономическое развитие. В целом, реформы в экономической сфере в Азербайджане идут успешно. Ведущие международные структуры высоко оценивают нашу деятельность в этой области. Мои многочисленные встречи с руководителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других международных финансовых структур позволяют говорить о том, что проводимые в Азербайджане реформы получают высокую оценку", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в отчете Doing Business Азербайджан занимает 25-е место в мире по бизнес-среде.

"В последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 самых реформаторских стран. Недавно Давосский всемирный экономический форум опубликовал новый отчет, который еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер. Я хотел бы довести до внимания азербайджанской общественности некоторые моменты из отчета. Как вам известно, здесь имеется много критериев, связанных с конкурентоспособностью - и общественно-политическая ситуация, и борьба с преступностью, экономические реформы, социальные реформы, инфраструктура и прочее.

Таким образом, Азербайджан занимает 18-е место в мире по борьбе с организованной преступностью. Могу сказать, что данный отчет подготовлен и опубликован на основе результатов исследования, проведенного среди 141 страны мира. По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан находится на 30-м месте. В сфере защиты прав собственности мы на 37-м месте. Обратите внимание, по долгосрочной стратегии правительства, то есть, государства и руководства, Азербайджан занимает 10-е место в мировом масштабе. То есть, это показывает, что продуманная долгосрочная политика осуществляется в Азербайджане на самом высоком уровне. По уровню стремления руководства к переменам, то есть, к реформам, мы находимся на 5-м месте в мире. По транспортной инфраструктуре – на 31-м месте, дорожной инфраструктуре – на 27-м месте. В прошлом отчете мы занимали 34-е, а в нынешнем – 27-е место и первое в СНГ. По уровню железных дорог мы находимся на 34-м, эффективности транспортных услуг – на 12-м месте. По коэффициенту доступности электроэнергии мы занимаем второе место в мире. Строительство в последние годы такого количества электростанций, подстанций, линий электропередачи вывело нас на второе место в мире", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что по цифровой способности активного населения Азербайджан находится на 19-м месте.

"Это свидетельствует о таланте нашего народа и его близости к прогрессивным тенденциям. С точки зрения начала бизнеса мы занимаем 8-е место. Эти цифры, конечно же, отражают действительность, так как Давосский всемирный экономический форум является одной из ведущих международных финансовых структур мира и очень авторитетным форумом. Как вам известно, Президент Азербайджана регулярно участвует в заседаниях форума.

Все это, конечно, высокая оценка нашей работы. Самой большой оценкой является оценка азербайджанского народа. Согласно проведенному недавно опросу, можно сказать, абсолютное большинство населения однозначно поддерживает руководство Азербайджана, проводимую нами политику. Конечно, эта поддержка придает нам силы, повышает нашу волю, и мы с еще большим энтузиазмом, с еще большими возможностями стремимся к реформам и проводим их. Но, несмотря на это, конечно, еще раз хочу сказать, есть достаточно неиспользованных резервов, и мы должны их выявить. Мы должны постараться, чтобы все сферы в Азербайджане были прозрачными и отвечали самым высоким стандартам. Конечно, для достижения этой цели необходимо проводить беспощадную борьбу с коррупцией и взяточничеством. Считаю, что в настоящее время эта борьба не может полностью нас устроить. Потому что нам известно, что факты коррупции получили широкий размах, не только в Азербайджане, но и на всем пространстве СНГ. То есть, это – горькое наследие, доставшееся нам от прошлого. Но мы должны вести борьбу с негативными явлениями, причем не только правоохранительные органы, но и все соответствующие структуры, в том числе граждане. Я неоднократно говорил о необходимости усиления общественного контроля. Если где-то, в каком-то регионе, в любом месте Баку происходит беззаконие, то соответствующие органы должны выявлять это и привлекать допустивших беззаконие граждан, людей к ответственности. В свою очередь и граждане должны сообщать, быть более активными с точки зрения общественного контроля, чтобы мы проводили реформы и наращивали мощь нашей страны", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в настоящее время идет подготовка бюджета на следующий год.

"Как вам известно, бюджет – один из основных документов любой страны. Перед новым правительством поставлены многие задачи. Назначая Али Асадова на эту должность, я возложил на него много обязанностей. Поставил перед ним задачу проведения реформ, в том числе кадровых. Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы? Правда, реформы проводятся, наглядным доказательством этого являются приведенные мною цифры. Такими результатами может похвастаться любая страна. Однако мы знаем, что у нас много ресурсов. Знаем также, что если в ту или иную государственную или частную структуру назначается чистый, грамотный и привязанный к Родине кадр, то мы сразу же видим там преобразования. Считалось, что у нас есть такие сферы, где нельзя проводить реформы. Одна из них – налоговая система. Считалось, что такая, как говорится, безобразная ситуация должна остаться навсегда, и мы не можем добиться здесь какого-либо прогресса. Однако все убедились в том, что мы смогли исправить ситуацию путем реформ. В бюджет поступили средства, исчисляющиеся сотнями миллионов манатов. Так же и в других сферах.

Многочисленные нарушения были допущены в области социальной защиты. Новый министр Сахиль Бабаев выявил их и проводит очень серьезные реформы. Должен также сказать, что некоторые люди, находящиеся сегодня во власти, также выступают против реформ. Эти реформы затрагивают их личные интересы. Они всячески пытаются помешать нашей работе. Очерняют кадры с новым мышлением, стремящиеся к реформам, в том числе в печати. Пресса стала своего рода видом внутренней борьбы. Это невыносимо. Не хочу идти сейчас глубоко. Но должен сказать, что это невыносимо, когда некоторые члены правительства шантажируются другими его членами. Их очерняют. Бросают тень на реформы, проводимые ими по поручению Президента. Невыносимая ситуация. Если кто-то считает, что мы должны мириться с этим, то он ошибается, потому что альтернативы реформам нет. Тот, кто идет по этому пути, конечно, будет работать. А кто выступает против этого и пытается исподтишка помешать нашей работе, то, конечно, нам не по пути с такими людьми. Поэтому еще раз хочу сказать, чтобы и население знало, и каждый услышал меня. Проявлена сильная политическая воля. Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле.

Даны поручения в связи с бюджетом на следующий год. Члены правительства уже давно работают. Отмечу, что бюджет следующего года должен быть как социально, так и инвестиционно ориентированным. Мы и в следующем году будем реализовывать серьезные социальные программы, принимать важные меры по улучшению уровня жизни населения, у нас должно быть достаточно средств для реализации инфраструктурных проектов. Однако мы должны очень внимательно рассмотреть расходы на будущий год, правительству следует представить предложения для полного обеспечения здесь прозрачности. Скоро, до конца года эти предложения будут рассмотрены. Таким образом, уверен, что мы можем выполнить работу такого же объема с меньшими затратами. Для достижения этого, в первую очередь, необходимы прозрачность, государственный и общественный контроль. Я говорю всем государственным структурам, а то у них появилась плохая привычка. В конце каждого года при обсуждении бюджета они направляют заявки. Причем, в них находят отражение раздутые цифры, взятые из воздуха. Спрашиваешь у них, к примеру, откуда ты взял такие цифры относительно средств на строительство плотины, прокладку дороги, кабеля? С воздуха. Потом проводится расследование, выясняется, что они раздули цифры. Для чего? Понятно, для чего. Этому тоже следует положить конец. Поэтому Министерство финансов, Министерство экономики – нельзя сбрасывать это только на них, - и правительство как контролер должны проанализировать все эти цифры и установить реальные цифры. Лица, представившие раздутые цифры, должны нести ответственность. Если на этот раз наши государственные структуры, компании вновь представят раздутые цифры, то они уже разоблачат себя. Конечно, правительство рассмотрит все их предложения. Но если они представят раздутые цифры, то понесут наказание. Поэтому пусть потрудятся работать нормально и отказаться от плохих привычек. Таким образом мы значительно сэкономим бюджет, создадим возможность для повышения зарплат, пенсий и сможем обеспечить прозрачность. Поэтому в течение предстоящих недель необходимо активно поработать по параметрам бюджета на следующий год. Сегодняшнее совещание посвящено в том числе и этому вопросу. Поэтому хотелось бы, чтобы сейчас здесь прозвучали мнения и предложения, связанные с бюджетом на следующий год", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.