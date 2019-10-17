Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии

17 октября 2019 04:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Очень позитивны и другие наши экономические показатели. Наш внешний государственный долг находится на очень низком уровне – составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире. Должен также отметить, что некоторые из стран, у которых результаты лучше, чем у нас, - это страны, которым вообще не предоставляется никаких внешних кредитов. Поэтому их высокое место не отражает объективной картины. Таким образом, мы занимаем ведущее место по низкому уровню внешнего долга в мировом масштабе. Еще раз хочу сказать, что я поставил перед правительством задачу: мы должны с каждым годом сокращать внешний государственный долг, это предусмотрено в бюджете на следующий год.

Уровень инфляции очень низкий – чуть более 2 процентов. Следует учесть, что в этом году был реализован очень серьезный и крупный социальный пакет – улучшено материальное положение более 4 миллионов 200 тысяч человек, повышены пенсии, зарплаты, пособия. То есть, на эти цели были израсходованы миллиарды манатов, и эти средства имели социальную направленность. Несмотря на это, уровень инфляции очень низкий. Это очень хороший показатель. Доходы населения вновь значительно превышают инфляцию.

Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии. А по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Конечно, это не может нас устраивать. Однако я должен отметить это для сравнения. Все познается в сравнении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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