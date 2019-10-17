Президент Ильхам Алиев: Неплательщики налогов должны привлекаться к уголовной ответственности (версия 2)

17 октября 2019 04:16 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Неплательщики налогов должны привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"В моем выступлении на инаугурации после президентских выборов прошлого года были определены цели, можно сказать, по всем основным направлениям. Это выступление носило программный характер. После него мы приступили к практическим действиям, углубили реформы. Реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, меры, связанные с прозрачностью, дают свой эффект. Таможенные и налоговые органы за девять месяцев перечислили в бюджет сверх плана более 700 миллионов манатов. Это еще раз показывает какие у нас большие резервы. Многие компании и сегодня не полностью выплачивают налоги. Они ведут "черную" бухгалтерию. Работники некоторых компаний не учитываются в ней. Правда, в последнее время были оформлены десятки тысяч рабочих мест, и таким образом произошел их трансфер из черной зоны в белую. Но это должно носить массовый характер. Многие частные компании все еще не полностью выплачивают налоги и ведут двойную бухгалтерию.

Налоговым, другим правоохранительным органам следует принимать самые строгие меры против такого типа "предпринимателей". А предприниматели должны знать, что обязаны выплачивать налоги. Никакие другие выплаты с них требоваться не могут. Я поставил эту задачу перед всеми структурами: нужны максимальная прозрачность, точность, необходимо положить конец взяточничеству и коррупции. Но предприниматели должны полностью выплачивать государственный налог. За счет этих налогов мы реализуем социальные проекты, размещаем переселенцев, укрепляем нашу армию. Поэтому неплательщики налогов должны привлекаться к уголовной ответственности.

Зачастую мы слышим, что стандарты, критерии у нас должны соответствовать европейским стандартам. Мы должны применять в отношении неплательщиков налогов то же наказание, что и в европейских странах. Поэтому уклонение от налогов должно иметь очень серьезные последствия. Еще раз поручаю это всем соответствующим структурам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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