Президент Ильхам Алиев: Отчет Всемирного экономического форума еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отчет Всемирного экономического форума еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"В отчете Doing Business мы занимаем 25-е место в мире по бизнес-среде. В последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 самых реформаторских стран. Недавно Давосский всемирный экономический форум опубликовал новый отчет, который еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер. Я хотел бы довести до внимания азербайджанской общественности некоторые моменты из отчета. Как вам известно, здесь имеется много критериев, связанных с конкурентоспособностью - и общественно-политическая ситуация, и борьба с преступностью, экономические реформы, социальные реформы, инфраструктура и прочее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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