Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство населения однозначно поддерживает руководство Азербайджана, проводимую нами политику (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Абсолютное большинство населения однозначно поддерживает руководство Азербайджана, проводимую нами политику.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Недавно Давосский всемирный экономический форум опубликовал новый отчет, который еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер. Я хотел бы довести до внимания азербайджанской общественности некоторые моменты из отчета. Как вам известно, здесь имеется много критериев, связанных с конкурентоспособностью - и общественно-политическая ситуация, и борьба с преступностью, экономические реформы, социальные реформы, инфраструктура и прочее.

Таким образом, Азербайджан занимает 18-е место в мире по борьбе с организованной преступностью. Могу сказать, что данный отчет подготовлен и опубликован на основе результатов исследования, проведенного среди 141 страны мира. По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан находится на 30-м месте. В сфере защиты прав собственности мы на 37-м месте. Обратите внимание, по долгосрочной стратегии правительства, то есть, государства и руководства, Азербайджан занимает 10-е место в мировом масштабе. То есть, это показывает, что продуманная долгосрочная политика осуществляется в Азербайджане на самом высоком уровне. По уровню стремления руководства к переменам, то есть, к реформам, мы находимся на 5-м месте в мире. По транспортной инфраструктуре – на 31-м месте, дорожной инфраструктуре – на 27-м месте. В прошлом отчете мы занимали 34-е, а в нынешнем – 27-е место и первое в СНГ. По уровню железных дорог мы находимся на 34-м, эффективности транспортных услуг – на 12-м месте. По коэффициенту доступности электроэнергии мы занимаем второе место в мире. Строительство в последние годы такого количества электростанций, подстанций, линий электропередачи вывело нас на второе место в мире.

По цифровой способности активного населения мы находимся на 19-м месте. Это свидетельствует о таланте нашего народа и его близости к прогрессивным тенденциям. С точки зрения начала бизнеса мы занимаем 8-е место. Эти цифры, конечно же, отражают действительность, так как Давосский всемирный экономический форум является одной из ведущих международных финансовых структур мира и очень авторитетным форумом. Как вам известно, Президент Азербайджана регулярно участвует в заседаниях форума.

Все это, конечно, высокая оценка нашей работы. Самой большой оценкой является оценка азербайджанского народа. Согласно проведенному недавно опросу, можно сказать, абсолютное большинство населения однозначно поддерживает руководство Азербайджана, проводимую нами политику. Конечно, эта поддержка придает нам силы, повышает нашу волю, и мы с еще большим энтузиазмом, с еще большими возможностями стремимся к реформам и проводим их", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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