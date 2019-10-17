Президент Ильхам Алиев: В области социальной защиты Азербайджан - образцовая страна в мировом масштабе (версия 2)

17 октября 2019 04:25 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Считаю, что в области социальной защиты Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Наша социальная политика однозначна. Я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Считаю, что в области социальной защиты Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе. Повышаются минимальная зарплата, пенсии, в то же время широкий размах получает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой будет охвачено более десяти тысяч человек. Растет число лиц, получающих адресную социальную помощь. Я поставил перед министром труда и социальной защиты населения задачу: мы должны оказывать людям данной категории помощь в еще большем объеме. В настоящее время каждая семья получает помощь, превышающую в среднем 200 манатов. Число таких семей должно расти, поставлена именно такая задача.

Конечно, наша основная задача – углублять реформы, обусловливающие экономическое развитие. В целом, реформы в экономической сфере в Азербайджане идут успешно. Ведущие международные структуры высоко оценивают нашу деятельность в этой области. Мои многочисленные встречи с руководителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других международных финансовых структур позволяют говорить о том, что проводимые в Азербайджане реформы получают высокую оценку", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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