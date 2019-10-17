Президент Ильхам Алиев: Бюджет следующего года должен быть как социально, так и инвестиционно ориентированным (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Бюджет следующего года должен быть как социально, так и инвестиционно ориентированным.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Даны поручения в связи с бюджетом на следующий год. Члены правительства уже давно работают. Отмечу, что бюджет следующего года должен быть как социально, так и инвестиционно ориентированным. Мы и в следующем году будем реализовывать серьезные социальные программы, принимать важные меры по улучшению уровня жизни населения, у нас должно быть достаточно средств для реализации инфраструктурных проектов. Однако мы должны очень внимательно рассмотреть расходы на будущий год, правительству следует представить предложения для полного обеспечения здесь прозрачности. Скоро, до конца года эти предложения будут рассмотрены. Таким образом, уверен, что мы можем выполнить работу такого же объема с меньшими затратами.

Для достижения этого, в первую очередь, необходимы прозрачность, государственный и общественный контроль. Я говорю всем государственным структурам, а то у них появилась плохая привычка. В конце каждого года при обсуждении бюджета они направляют заявки. Причем, в них находят отражение раздутые цифры, взятые из воздуха. Спрашиваешь у них, к примеру, откуда ты взял такие цифры относительно средств на строительство плотины, прокладку дороги, кабеля? С воздуха. Потом проводится расследование, выясняется, что они раздули цифры. Для чего? Понятно, для чего. Этому тоже следует положить конец. Поэтому Министерство финансов, Министерство экономики – нельзя сбрасывать это только на них, - и правительство как контролер должны проанализировать все эти цифры и установить реальные цифры. Лица, представившие раздутые цифры, должны нести ответственность. Если на этот раз наши государственные структуры, компании вновь представят раздутые цифры, то они уже разоблачат себя. Конечно, правительство рассмотрит все их предложения. Но если они представят раздутые цифры, то понесут наказание.

Поэтому пусть потрудятся работать нормально и отказаться от плохих привычек. Таким образом мы значительно сэкономим бюджет, создадим возможность для повышения зарплат, пенсий и сможем обеспечить прозрачность. Поэтому в течение предстоящих недель необходимо активно поработать по параметрам бюджета на следующий год. Сегодняшнее совещание посвящено в том числе и этому вопросу. Поэтому хотелось бы, чтобы сейчас здесь прозвучали мнения и предложения, связанные с бюджетом на следующий год", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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