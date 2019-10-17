Президент Ильхам Алиев: Рост нашей ненефтяной промышленности более чем на 15 процентов может считаться рекордным показателем в мировом масштабе (версия 2)

17 октября 2019 04:29 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Рост нашей ненефтяной промышленности более чем на 15 процентов может считаться рекордным показателем в мировом масштабе.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Социально-экономические показатели девяти месяцев положительные. Обеспечен экономический рост. Отрадно, что экономический рост в ненефтяном секторе превышает 3 процента. Это говорит о том, что меры по диверсификации дают результаты. Конечно, нам хотелось бы, чтобы рост был более высоким. Считаю, что для достижения этого имеются достаточно возможностей, потенциал. Просто мы должны с максимальной эффективностью использовать данный потенциал.

Вновь достигнуты высокие показатели в области ненефтяной промышленности. Таким образом, наша ненефтяная промышленность увеличилась на более чем 15 процентов. Это свидетельствует о том, что проводимые в последние годы реформы, особенно меры по развитию ненефтяного сектора, приносят плоды. Могу сказать, что рост нашей ненефтяной промышленности более чем на 15 процентов может считаться рекордным показателем в мировом масштабе.

Наряду с этим, как вам известно, в последние годы были вложены крупные инвестиции в сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства определено как приоритетная сфера. Вместе с тем, в прежние годы меня несколько удивляло, что при таком объеме инвестиций, такой поддержке, предоставлении субсидий, льготных кредитов рост в сельском хозяйстве составлял 2-3 процента. Но в настоящее время в этой отрасли также наблюдаются серьезные подвижки. Таким образом, за девять месяцев сельское хозяйство увеличилось на более чем 7 процентов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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