Президент Ильхам Алиев: Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

"Есть достаточно неиспользованных резервов, и мы должны их выявить. Мы должны постараться, чтобы все сферы в Азербайджане были прозрачными и отвечали самым высоким стандартам. Конечно, для достижения этой цели необходимо проводить беспощадную борьбу с коррупцией и взяточничеством. Считаю, что в настоящее время эта борьба не может полностью нас устроить. Потому что нам известно, что факты коррупции получили широкий размах, не только в Азербайджане, но и на всем пространстве СНГ. То есть, это – горькое наследие, доставшееся нам от прошлого. Но мы должны вести борьбу с негативными явлениями, причем не только правоохранительные органы, но и все соответствующие структуры, в том числе граждане. Я неоднократно говорил о необходимости усиления общественного контроля. Если где-то, в каком-то регионе, в любом месте Баку происходит беззаконие, то соответствующие органы должны выявлять это и привлекать допустивших беззаконие граждан, людей к ответственности. В свою очередь и граждане должны сообщать, быть более активными с точки зрения общественного контроля, чтобы мы проводили реформы и наращивали мощь нашей страны.

В настоящее время идет подготовка бюджета на следующий год. Как вам известно, бюджет – один из основных документов любой страны. Перед новым правительством поставлены многие задачи. Назначая Али Асадова на эту должность, я возложил на него много обязанностей. Поставил перед ним задачу проведения реформ, в том числе кадровых. Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы? Правда, реформы проводятся, наглядным доказательством этого являются приведенные мною цифры. Такими результатами может похвастаться любая страна. Однако мы знаем, что у нас много ресурсов. Знаем также, что если в ту или иную государственную или частную структуру назначается чистый, грамотный и привязанный к Родине кадр, то мы сразу же видим там преобразования", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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