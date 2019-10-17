Реформы в сфере социальной защиты Азербайджана могут считаться образцовыми в мировом масштабе — депутат

17 октября 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно уделяет особое внимание усилению социальной защиты граждан Азербайджана. В центре политики главы государства стоит гражданин Азербайджана, его благосостояние и безопасность.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что пакет социальных реформ, реализованных, под руководством Президента Ильхама Алиева, только в этом году, является показателем того, как высоко ценится в стране гражданин.

"В результате этих реформ улучшилось материальное состояние свыше четырех миллионов 200 тысяч человек, увеличены пенсии, зарплаты, пособия. В результате повышения минимальной зарплаты в Азербайджане дважды в течение года страна заняла первое место в СНГ по этому показателю.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева с первого сентября минимальная месячная зарплата была увеличена с 180 до 250 манатов, месячная должностная зарплата государственных служащих была повышена на 50 процентов, зарплаты сотрудников со специальными званиями и гражданских работников военных и правоохранительных органов — на 40 процентов, единая месячная должностная зарплата учителей общеобразовательных и профобразовательных учреждений, которые прошли диагностическую оценку знаний и квалификации - в среднем на 20 процентов, месячная должностная зарплата лиц, работающих в ряде других организаций, финансируемых из государственного бюджета - в среднем на 40 процентов", - сказал депутат.

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