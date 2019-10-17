В Софии прошел литературно-художественный вечер, посвященный жизни и творчеству Насими (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Софии при совместной организации посольства Азербайджана в Болгарии, Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Академии наук Болгарии, Союза писателей Болгарии и Центра азербайджанского языка и культуры, функционирующего при Софийском университете им. святого Климента Охридского, в рамках 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и философа Насими состоялась презентация книги «Избранные стихи» поэта, переведенной на болгарский язык, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Болгарии.

В вечере приняли участие вице-президент НАНА, директор Института литературы им. Низами Гянджеви Иса Габиббейли, президент Академии наук Болгарии Юлиан Ревальски, вице-президент Васил Николов, замминистра образования и науки Болгарии Деница Сачева, официальные представители МИД, председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов, директор - Димитр Христов, ректор Медицинского университета, профессор Виктор Златков, директор Института и музея этнографии и фольклорных исследований Академии наук Болгарии и Музея Петко Христов, директор Института литературы Академии наук Болгарии Элка Трайкова, сотрудники Главного муфтията Болгарии, председатель Высшего исламского совета болгарских мусульман Ведат Ахмед, председатель Национального совета религиозных общин Болгарии Бирали Бирали, представитель православной церкви Болгарии, руководители и сотрудники диппредставительств, аккредитованных в Болгарии, члены Общества дружбы Азербайджан-Болгария, представители СМИ и НПО, поэты и писатели.

На мероприятии выступили вице-президент Академии наук Болгарии Юлиан Ревальски, посол Наргиз Гурбанова, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, председатель и директор Союза писателей Болгарии Боян Ангелов и Димитр Христов.

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