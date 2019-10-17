Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, от России - Игоря Попова, от США - Эндрю Шофера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.