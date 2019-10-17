В Азербайджане создается Агентство по управлению госдолгом и финансовыми обязательствами (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 16.10. 2019 г. в 16.56)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об усовершенствовании работы Кабинета министров.

В указе говорится, что при министерстве финансов Азербайджана создается Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами.

Согласно указу, утверждается "Положение об Агентстве по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана".

В соответствии с указом Президента Азербайджана от 17 января 2019 года "О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджане и усовершенствованию управления ими" функции, переданные Аппарату минфина, будут осуществляться посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана.

В указ Президента Азербайджана "О мерах по совершенствованию деятельности министерства финансов Азербайджана" от 9 февраля 2009 года вносятся следующие изменения:

- отменяется 7-я часть указа;

- в утвержденном этим указом Приложении 1 - третьей части "Структуры министерства финансов Азербайджана" слова "Агентство министерства финансов по управлению государственным долгом" заменяются словами "Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана";

- по Приложению 2, утвержденному этим указом – "Положение о министерстве финансов Азербайджана" в первую часть, пункты 7.6, 7.11, 8.2, 8.53, 8.67 и 18.5 после слова "долга" добавляются слова "и финансовых обязательств";

- пункт 8.30 дается в следующей редакции:

"8.30. Согласно закону Азербайджана "О государственном долге", обеспечивать осуществление государственных заимствований, предоставление государственных гарантий и осуществлять соответствующие меры в сфере выплаты государственных долгов, а также управлять государственным долгом и финансовыми обязательствами посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве";

- добавляются пункты 8.31-2 и 8.31-3 следующего содержания:

:“8.31-2. оказывать услугу государственному долгу и задолженности по государственной гарантии посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве;

8.31-3. представлять срочную ликвидность финансовым и банковским организациям, играющим важную роль в финансово-банковской системе и системе оплат страны за счет государственных средств в случае возникновения опасности финансового и экономического дисбаланса в экономике страны, а также нефинансовым хозяйственным субъектам стратегического значения посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве с согласования Президента Азербайджана»;

- в пункт 8.33 после слова «осуществление» добавить слова «средств Гарантийного фонда обязательств по государственному долгу и гарантии и», а также в этом же пункте слова «Агентство министерства по управлению государственным долгом управления» заменяются словами «Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве;

- добавить п.8.34-1 следующего содержания:

“8.34-1. посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве подсчитывать финансовые обязательства государства по инициативам и проектам, предлагаемым для осуществления на основании принципов особого финансирования, в том числе, государственно-частного партнерства государства, оценивать риски и их распределение, давать заключения по финансовому обеспечению и объяснять сторонам, не согласным с заключением, их права о возможности обратиться в высший орган исполнительной власти»;

- 10-я часть дается в следующей редакции:

“10. Аппарат министерства, организации, входящие в его структуру, и организации, не входящие, но находящиеся в подчинении структуры (юридические лица, организации и пр.), а также министерство Нахчыванской АР составляют единую систему министерства. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и посредством этих структур;

- исключаются 11-я и 26-я части;

- п. 18.2 дается в следующей редакции:

- утверждает структуру, таблицу штатов и смету расходов, в рамках выделенной бюджетной ссуды, Аппарата министерства, местных и других ведомств в рамках установленных структуры, фонда зарплаты и численного предела работников»;

- в п. 18.7 после слов «других структур, находящихся в подчинении» добавляются слова «(исключая назначенных и освобожденных от должности Президентом Азербайджана лиц)».

- в части 39-1 «Списка должностных лиц, имеющих полномочия составлять протокол по делам об административных проступках, рассмотренных районными (городскими) судами», утвержденного Указом Президента Азербайджана № 1361 от третьего мая 2017 года (Сборник законодательства Азербайджана, 2017, №5, статья 765, № 9, статья 1650, № 10, статья 1789, № 12 (I книга), статьи 2314, 2321; 2018, № 1, статья 54, № 2, статьи 200, 219, № 3, статьи 416, 430, 448, № 5, статьи 916, 919, № 6, статья 1243, № 9, статьи 1828, 1840, № 11, статьи 2274, 2289, № 12 (I книга), статьи 2540, 2587, 2601; 2019, № 1, статья 82, № 2, статья 216, № 3, статья 431, № 4, статья 620, № 5, статьи 819, 824, 835, 866, № 7, статья 1221, № 8, статья 1388) слова «Агентство министерства по управлению государственным долгом» заменяются словами «Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана».

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