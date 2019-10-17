Ректор БГУ: «Независимость Азербайджана сохранена великим лидером Гейдаром Алиевым и укрепляется Президентом Ильхамом Алиевым» (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло мероприятие, посвященное 18 октября – Дню государственной независимости Азербайджана.

Открывая мероприятие, начатое государственным гимном, ректор Эльчин Бабаев отметил важность принятия 18 октября 1991 года Верховным Советом Азербайджанской Республики Конституционного акта о государственной независимости. Внеочередная сессия, приступившая к работе 8 октября, обсуждала вопрос 4 дня, но принятие решения было отложено на неделю. Наконец, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета был принят исторический документ.

По словам Эльчина Бабаева, в первые годы независимости наша страна столкнулась с большими трудностями. Великий лидер Гейдар Алиев, возвратившийся в 1993 году во второй раз к руководству в Азербайджане по настоятельному требованию народа, сделал независимость нашей страны вечной и необратимой. Оратор подчеркнул, что хотя Конституционный акт о государственной независимости был принят 18 октября 1991 года, на самом деле, Азербайджан обрел свою настоящую независимость после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно его богатый политический опыт, высокое управленческое мастерство, неиссякаемая любовь к Родине спасли государственную независимость Азербайджана от опасности.

Ректор БГУ отметил, что в результате неустанных усилий великого лидера за короткий срок голос Азербайджана стал доноситься с трибун самых влиятельных международных организаций.

По мнению Эльчина Бабаева, Гейдар Алиев сделал независимость Азербайджана вечной и необратимой, а настоящая независимость - это полное обладание своими богатствами. 20 сентября 1994 года был подписан «Контракт века», автором которого был Гейдар Алиев. Таким образом, Азербайджан впервые выступил в качестве обладателя своих ресурсов. А участие в этом контракте передовых компаний ведущих государств мира повысило значимость и авторитет нашей страны в регионе, в Азербайджан устремился поток иностранных инвестиций.

По словам Эльчина Бабаева, ныне усилия великого лидера, направленные на сохранение и укрепление нашей независимости, продолжаются его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым. «Наша независимость, которая в свое время была сохранена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня еще более укрепляется и обретает вечность под руководством Президента Ильхама Алиева. «Все это вновь дает основание говорить, что независимость Азербайджана вечна и необратима», - резюмировал ректор БГУ.

На мероприятии также выступили профессор Нуру Мамедов, доцент Керем Мамедов, студент-журналист Рашад Иманов.

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