Али Ахмедов: Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире (версия 4)

17 октября 2019 17:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире.

Об этом вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал в статье под заголовком "18 oktyabr. Etiraf anı", сообщает в четверг Trend.

В статье говорится, что исполняется 28-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана: «Государственная независимость, обретенная в результате распада СССР, наряду с торжеством мечтаний, которые народ носил в своем сердце, стало отличным шансом и началом для дальнейшего развития».

Он отметил, что, ставшие уже историей 26 лет после обретения независимости, за исключением первых двух лет, запечатлелись в памяти людей, как наглядное воплощение национального возрождения и развития, строительства независимого государства, стабильности и мира, постоянно растущего социального благополучия и модернизации. «Отрадно, что Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире. На глазах одного поколения жизнь полностью изменилась, страна, повсеместно задыхающаяся в тисках кризиса, страдающая от разрушений и грабежей из-за ошибки и по вине бездарных и безответственных руководителей в первые два года независимости, за короткий отрезок времени превратилась в цветущий край.

Тот Азербайджан, который хорошо помнят среднее и более старшее поколение, не видели те, кому сегодня нет 30, и может быть не полностью осознают произошедшее в стране чудо, его истинную суть и масштаб. Потому, что в их представлении запечатлен только сегодняшний Азербайджан, его красота. Хорошо, если бы молодежь знала, как далеки друг от друга сегодняшняя жизнь, комфортом которой они довольны, и вообще весь нынешний Азербайджан, от Азербайджана начала 1990-х годов. Тогда они могли бы правильнее и справедливее оценивать масштабы и значимость грандиозной исторической перемены, произошедшей в жизни страны».

Вице-премьер подчеркнул, что 18 октября — хорошая возможность почтить память жертв, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана»: «Память тех, кто отдал жизни за свободу и независимость, не забывается, всегда чтится с уважением. Это герои, ставшие шехидами за целостность и свободу государства. В этот знаменательный день выражение народного почитания памяти созидателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева имеет особый смысл и значение. Благодаря мудрости, опыту, воле и решимости Гейдара Алиева страна была спасена от всевозможных бед, волнений, раскола, были восстановлены мир и стабильность, которых с нетерпением ждал народ, подписан нефтяной контракт, который принес и приносит Азербайджану крупные экономические и геополитические дивиденды. Благодаря этому независимость стала окончательной и бесповоротной, люди почувствовали ее истинную ценность и смысл».

Али Ахмедов подчеркнул, что этот день также — момент признания торжества грандиозной политики, которую проводит Президент Ильхам Алиев, завоевавший глубокое доверие народа на президентских выборах 2003 года. За 16 лет, ставшие славной историей, экономика выросла в три раза, несравнимо выросла мощь Азербайджанского государства, окрепла армия, до неузнаваемости изменился и модернизировался облик страны, и Азербайджан стал привлекательным местом для жизни и работы. Были реализованы и реализуются проекты, улучшающие благосостояние народа, разрабатывается и успешно применяется стратегия новых реформ, и сегодня Азербайджан признан как страна проводящая реформы больше всех в мире.

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