ВМС Азербайджана проводят тактические учения

БАКУ /Trend/ - Военно-морские сила (ВМС) проводят тактические учения по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Целью учений, проводимых для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, является организация совместных действий в составе корабельных соединений.

В ходе учений совершенствуется умение командиров и штабов управлять силами, проверяется готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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