Реформы в сфере социальной защиты Азербайджана могут считаться образцовыми в мировом масштабе — депутат (версия 2)

17 октября 2019 17:55 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно уделяет особое внимание усилению социальной защиты граждан Азербайджана. В центре политики главы государства стоит гражданин Азербайджана, его благосостояние и безопасность.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что пакет социальных реформ, реализованных, под руководством Президента Ильхама Алиева, только в этом году, является показателем того, как высоко ценится в стране гражданин.

"В результате этих реформ улучшилось материальное состояние свыше четырех миллионов 200 тысяч человек, увеличены пенсии, зарплаты, пособия. В результате повышения минимальной зарплаты в Азербайджане дважды в течение года страна заняла первое место в СНГ по этому показателю.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева с первого сентября минимальная месячная зарплата была увеличена с 180 до 250 манатов, месячная должностная зарплата государственных служащих была повышена на 50 процентов, зарплаты сотрудников со специальными званиями и гражданских работников военных и правоохранительных органов — на 40 процентов, единая месячная должностная зарплата учителей общеобразовательных и профобразовательных учреждений, которые прошли диагностическую оценку знаний и квалификации - в среднем на 20 процентов, месячная должностная зарплата лиц, работающих в ряде других организаций, финансируемых из государственного бюджета - в среднем на 40 процентов", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что ни в одной стране мира за такой короткий срок не проводились такие крупные реформы.

«С этой точки зрения, реформы в сфере социальной защиты Азербайджана могут считаться образцовыми в мировом масштабе.

По мере развития экономики страны предпринимаются и соответствующие шаги в направлении улучшения благосостояния населения. Социальная ориентированность государственного бюджета Азербайджана еще раз подтверждает это. Как и отметил Президент Ильхам Алиев, государственный бюджет 2020 года будет ориентирован как на социальную сферу, так и на инвестиции», - сказал Бахтияр Алиев.

Он добавил, что наряду со всеми реформами, также важное значение имеет низкий уровень инфляции.

“Как и отметил Президент Ильхам Алиев на экономическом совещании, которое было проведено 15 октября, «Уровень инфляции очень низкий – чуть более двух процентов. Это очень хороший показатель. Доходы населения вновь значительно превышают инфляцию». Конечно же, сохранение инфляции на низком уровне, в результате проведенной целенаправленной политики, еще больше усиливает положительное влияние проведенных реформ, служит повышению благосостояния населения», - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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