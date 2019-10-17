Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Госагентства автомобильных дорог (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Дорожное строительство в Азербайджане приняло широкий размах. Ежегодно у нас прокладывается тысяча километров новых дорог. Нынешний год также не является исключением. Рад, что в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума отмечен прогресс и в этой области. Если в прошлый раз по качеству дорог мы находились на 34-м месте, то в этом году занимаем 27-е место, в том числе первое место в СНГ. Это свидетельствует о том, что инвестиции, вложенные в дорожную инфраструктуру, дают свой эффект. Дорожное строительство приняло широкий размах, дороги строятся с высоким качеством. Так и продолжайте. Все дороги Азербайджана и впредь должны отвечать самым высоким стандартам.

В инвестиционной программе на нынешний год выделено достаточно средств на строительство дорог – магистральных, междугородних, между селами и сельских. Что касается магистральных дорог, то мы вместе с нашими основными соседями – тремя соседними странами, можно сказать, завершили прокладку дорог. В настоящее время строится новая дорога до границы с Россией. Проинформируете об этом. В то же время мы расширяем двухполосную дорогу от Гянджи до границы в направлении Грузии до четырехполосной. Проинформируете и об этом проекте. Прокладка части дороги до границы с Ираном пока еще остается, основная дорога проложена, сократилось и расстояние. Это тоже очень важный проект.

В этом году также предусмотрены средства на прокладку междугородних и строительство сельских дорог. В том числе, в последний раз я поручил вам обратить внимание на состояние дорог в бакинских поселках. Необходимо отремонтировать как межпоселковые, так и внутрипоселковые дороги, проложить новые дороги. В некоторых местах все еще остаются грунтовые дороги. Их не должно быть. Внутрипоселковые дороги должны быть заасфальтированы.

А теперь доложите, какая работа проделана на сегодняшний день и какие меры будут приняты до конца года.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Как Вы отметили на состоявшемся 11 января 2019 года заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, в инвестиционной программе на нынешний год предусмотрено достаточно средств на строительство дорог. За счет данных средств в 2019 году в Азербайджане планировалось проложить новые автомобильные дороги, отремонтировать действующие дороги протяженностью около тысячи километров, построить мосты. Хочу доложить Вам сегодня, что за девять месяцев текущего года в стране уже проложены и полностью готовы к эксплуатации автомобильные дороги протяженностью 903,5 километра.

Президент Ильхам Алиев: То есть, до конца года будет доведено до тысячи километров.

Салех Мамедов: До конца года будет 1122 километра, так как учитывая просьбы местного населения в ходе Ваших поездок по регионам, Вы издали распоряжения о строительстве дополнительных дорог. До конца нынешнего года мы уже завершим строительство и этих дорог. На основании поручения, данного Вами во время поездки в Гах, уже завершилось строительство одной из этих дорог – автомобильной дороги протяженностью 33,5 километра от магистрали М-5 до села Илису, она будет сдана с высоким качеством.

Президент Ильхам Алиев: Как обстоят дела с прокладкой новой дороги в Хыналыг?

Салех Мамедов: В настоящее время уже полностью готово земляное полотно 10-километрового участка прокладываемой в Хыналыг новой дороги протяженностью 31 километр. Кроме того, полностью готова к эксплуатации дорога Алпан-Сусай с асфальтобетонным покрытием протяженностью 24 километра, являющаяся началом дороги, ведущей в Хыналыг, и отходящей от дороги Губа-Гусар. На этой дороге построены два моста, которые находятся в состоянии полной готовности.

Президент Ильхам Алиев: Была еще предусмотрена прокладка дороги в Гонагкенд. Из этого села тоже поступали обращения. Я поручил вам также строительство гонагкендской дороги, протяженностью более 50 километров.

Салех Мамедов: Да, ее протяженность составляет 50,3 километра.

Президент Ильхам Алиев: Когда она будет сдана?

Салех Мамедов: Уважаемый господин Президент, 40-километровый участок дороги с двухслойным асфальтобетонным покрытием полностью готов. На этой дороге уже построены 7 мостов. Последний мост возведен над рекой Вельвелечай. Там годами не было моста. При разливе реки людям приходилось ждать днями, неделями. Сегодня построен шестипролетный мост протяженностью 120 метров и шириной 11 метров, который полностью готов к эксплуатации. По Вашему поручению в инвестиционной программе на следующий год предусмотрены средства. За счет данных средств на дорогу будет нанесено антиэрозионное покрытие, после чего дорога протяженностью 50,3 километра будет полностью готова к эксплуатации.

Президент Ильхам Алиев: Каково положение дел с магистральными дорогами? В частности, как обстоят дела с прокладкой новой дороги, ведущей до границы с Россией?

Салех Мамедов: Уважаемый господин Президент, по Вашей рекомендации и поручению еще в 2018 году было принято решение о прокладке новой дороги от Баку до границы с Россией. В соответствии с первоначальным проектированием мы приступили к прокладке новой дороги от 45-го километра автодороги Баку-граница с Россией, то есть, вблизи от поселка Зейналабдин Тагиев до границы с Россией. В настоящее время выполнены строительные работы на участке новой дороги от 45-го километра до Гилязи – 75-го километра, она имеет двухслойное асфальтобетонное покрытие. На этой дороге построена дорожная развязка. В целом, от границы с Россией в направлении Баку заасфальтировано 38 километров дороги. Дорожное полотно полностью готово на участке в 92 километра. Учтено, что мы сдадим эту дорогу в эксплуатацию до конца 2020 года. По Вашему поручению на этой дороге не будет никакой дорожной развязки с одноуровневым пересечением. То есть, в пяти местах будут разноуровневые дорожные развязки, соединяющие новую дорогу с районными центрами.

Президент Ильхам Алиев: Понятно. А на какой стадии находится расширение дороги Гянджа-граница с Грузией до четырех полос?

Салех Мамедов: На 131-километровом участке дороги Гянджа-Грузия до Красного моста работы продолжаются. До конца этого года на 34-километровый участок дороги будет нанесено асфальтобетонное покрытие, включая антиэрозионный слой. 72 процента работ по земляному полотну уже выполнены. Долевые земельные участки, оказавшиеся в зоне строительства, были приобретены с выплатой компенсации из выделенных на эти цели средств. Никаких препятствий нет. Дорогу планируется завершить к 2022 году. Но мы обещаем Вам, что сдадим эту дорогу с высоким качеством до конца 2021 года.

Президент Ильхам Алиев: Кроме того, из магистральных дорог в центре нашего внимания находится и дорога, ведущая к границе с Ираном. В настоящее время дорога до границы с Ираном проходит через город Астару, что создает неудобства. Поэтому я дал указание проложить дорогу с территории Астаринского района до границы с Ираном по новому маршруту. Какая работа проводится в этом направлении?

Салех Мамедов: Господин Президент, после обращения жителей Астары с этим вопросом во время Вашей поездки в данный район, Вы выделили первоначально 2 миллиона манатов. В настоящее время дорога до границы с Ираном проложена. Решается вопрос строительства моста через реку Астарачай. В ноябре нынешнего года будет проведена встреча с дорожными работниками Ирана. На этой встрече будет подписан меморандум. Как только мост будет готов, мы сдадим дорогу в эксплуатацию. Таким образом, эта дорога будет выведена из города Астара.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Также обязательно необходимо уделить внимание внутрипоселковым дорогам. Недавно, можно сказать, в полном объеме были отремонтированы дороги в поселке Кюрдаханы. Этот прекрасный пример должен быть повторен во всех поселках.

Салех Мамедов: Уважаемый господин Президент, благодаря Вашему прямому указанию и заботе в этом году в бакинских поселках были заасфальтированы и полностью сданы в эксплуатацию внутренние дороги протяженностью 242 километра. Сегодня население этих поселков пользуется очень удобными дорогами. Кроме того, до конца года в поселках завершится прокладка еще 57 километров дорог. То есть, мы по Вашей рекомендации доведем протяженность современных внутрипоселковых дорог до 300 километров. Вы выделили средства для этого. Мы стараемся за счет выделенных средств завершить прокладку этих дорог на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас идет обсуждение инвестиционной программы на следующий год. Конечно, дорожное строительство займет важное место в государственной инвестиционной программе.

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