МГ ОБСЕ должна оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности – азербайджанская община

БАКУ /Trend/ - Минская группа (МГ) ОБСЕ должна оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности.

Об этом председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» Турал Гянджалиев сказал, выступая на «круглом столе» на тему «Карабах – это Азербайджан!» в Центре анализа международных отношений, сообщает в пятницу Trend.

Гянджалиев отметил, что община продолжает активную работу, проводит интенсивные встречи как внутри, так и за пределами страны: «Мы встречаемся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ уже во второй раз. Последняя встреча состоялась вчера, сразу же после нее сопредседатели выступили с заявлением. И то, что азербайджанская община указана в заявлении как заинтересованная сторона, показывает, что сфальсифицированные претензии армян не принимаются. Мы, то есть, азербайджанская община, являемся заинтересованной стороной, поэтому встреча сопредседателей с нами сильно обеспокоила карабахских сепаратистов. Выдвигая различные поводы, претензии, они не могут переварить то, что сопредседатели в своем заявлении указали азербайджанскую общину».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.