МГ ОБСЕ должна оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности – азербайджанская община

18 октября 2019 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минская группа (МГ) ОБСЕ должна оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности.

Об этом председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» Турал Гянджалиев сказал, выступая на «круглом столе» на тему «Карабах – это Азербайджан!» в Центре анализа международных отношений, сообщает в пятницу Trend.

Гянджалиев отметил, что община продолжает активную работу, проводит интенсивные встречи как внутри, так и за пределами страны: «Мы встречаемся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ уже во второй раз. Последняя встреча состоялась вчера, сразу же после нее сопредседатели выступили с заявлением. И то, что азербайджанская община указана в заявлении как заинтересованная сторона, показывает, что сфальсифицированные претензии армян не принимаются. Мы, то есть, азербайджанская община, являемся заинтересованной стороной, поэтому встреча сопредседателей с нами сильно обеспокоила карабахских сепаратистов. Выдвигая различные поводы, претензии, они не могут переварить то, что сопредседатели в своем заявлении указали азербайджанскую общину».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 12:50
Турал Гянджалиев: Нам необходимо внимательно следить за переговорами с армянской общиной Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 14:25
Турал Гянджалиев: Единственный выход для армянской общины Нагорного Карабаха — согласиться жить под нашим флагом
Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 13:45
Руководитель общины: Было бы лучше, если Армения вынесла на обсуждение не "сотрудничество во имя мира", а ущерб, нанесенный этому сотрудничеству
Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 17:32
Азербайджанская община Нагорного Карабаха: Мы вернемся в Карабах
Политика 25 сентября 17:18
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с призывом к Пашиняну
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 16:49
Лента новостей
Объем грузоперевозок в Азербайджане незначительно увеличился
Бизнес 11:45
Узбекистан и Россия определили новую сферу сотрудничества
Бизнес 11:37
Объемы переработки древесины в Азербайджане увеличились почти вдвое
Бизнес 11:34
В Азербайджане растут объемы производства автомобилей
Бизнес 11:21
Техас заинтересован в нефтегазовой сфере Узбекистана
Энергетика 11:17
Производство электроэнергии в Азербайджане растет
Энергетика 11:17
На ирано-турецкой границе произошла перестрелка – есть погибший
Турция 11:10
TPAO займется разведкой нефти и газа еще в двух провинциях Турции
Турция 11:06
Размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане достигнет 293 манатов - министр
Общество 11:05