МГ ОБСЕ должна оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности. – азербайджанская община (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Минская группа (МГ) ОБСЕ должна оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности.

Об этом председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» Турал Гянджалиев сказал, выступая на «круглом столе» на тему «Карабах – это Азербайджан!» в Центре анализа международных отношений, сообщает в пятницу Trend.

Гянджалиев отметил, что община продолжает активную работу, проводит интенсивные встречи как внутри, так и за пределами страны: «Мы встречаемся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ уже во второй раз. Последняя встреча состоялась вчера, сразу же после нее сопредседатели выступили с заявлением. И то, что азербайджанская община указана в заявлении как заинтересованная сторона, показывает, что сфальсифицированные претензии армян не принимаются. Мы, то есть азербайджанская община, являемся заинтересованной стороной, поэтому встреча сопредседателей с нами сильно обеспокоила карабахских сепаратистов. Выдвигая различные поводы, претензии, они не могут переварить то, что сопредседатели в своем заявлении указали азербайджанскую общину».

Гянджалиев подчеркнул, что необходимо еще более активизироваться в информационной войне, переговорах, обсуждениях: «Вчера мы передали сопредседателям все наши требования, пожелания, отметив, что неоднократно обращались с тем, чтобы встретиться с армянской общиной для ведения диалога. И Минская группа ОБСЕ неоднократно доводила до них этот месседж, но армянская община до сих пор не отреагировала на это. Все международное сообщество признает, что обе общины рано или поздно должны совместно проживать в Карабахском регионе Азербайджана. Это прекрасно понимает и армянская община. Но их нежелание совместного сосуществования говорит о неконструктивных намерениях. Мы открыто сказали об этом сопредседателям, отметив, что если в прошлом армянская община совместно проживала с нами в рамках территориальной целостности Азербайджана, то почему отказывается от диалога? Это еще раз показывает неконструктивную позицию руководства Армении, незаконного режима, а также то, что они захватническая сторона. Мы также проинформировали сопредседателей о ситуации в связи с разрушенными культурно-историческими памятниками и религиозным наследием на оккупированных территориях Азербайджана, потребовав, чтобы такой ситуации был положен конец. Мы выразили протест по вопросу завершившегося «ремонта» мечети Гёвхар Ага, являющейся главным символом Шуши. Мы еще раз сказали сопредседателям, что это шаг, направленный на фальсификацию истории Азербайджана, и они должны оказать давление на армян, чтобы положить конец их незаконной, преступной деятельности.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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