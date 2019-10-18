В ПЕА прошла выставка молодых архитекторов, посвященная Дню государственной независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в административном здании правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) прошла творческая выставка молодых архитекторов, посвященная 18 октября – Дню государственной независимости, сообщает в пятницу Trend.

В открытии выставки приняли участие заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, депутаты и другие официальные лица.

Открывая выставку вступительным словом, Новрузов рассказал о независимости Азербайджана. Он отметил, что независимость - это большое счастье.

"В мире более трех тысяч народов, и только у 200 из них независимые государства", - сказал Новрузов.

Он напомнил, что в первые годы независимости ситуация в стране была плачевной: «В результате бездарности тогдашней власти, гражданского противостояния и армянской агрессии страна могла потерять независимость. И если бы к власти во второй раз не пришел великий лидер Гейдар Алиев, может быть сегодня мы и не отмечали День независимости. Он спас Азербайджан от этих бед, и сегодня страна развивается, проводятся успешные реформы».

Сказав, что Президент Ильхам Алиев на высоком уровне руководит государством, депутат подчеркнул, что руль независимого Азербайджанского государства в надежных руках.

По его словам, Азербайджан - одно из ведущих государств региона: «В стране последовательно идут перемены, предпринимаются важные шаги по улучшению жизненного уровня населения».

Отметим, что на выставке демонстрировалось около 40 ручных работ студентов I курса кафедры архитектуры и дизайна Бакинского инженерного университета.

Представители ПЕА вручили сертификаты молодым архитекторам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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