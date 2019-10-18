Вопрос азербайджанского депутата в Межпарламентском союзе привел армян в замешательство (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде состоялось заседание Комитета мира и международной безопасности. Члены комитета обсудили дисбаланс, который образовался в мире в результате климатических изменений, стихийных бедствий, и гуманитарных катастроф.

Как сообщает в пятницу Trend, член Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямран Набизаде сообщил на заседании Комитета, что климатические изменения, растущая нехватка воды, рост населения, демографические изменения и урбанизация создают дополнительные проблемы для систем водоснабжения.

Кямран Набизаде проинформировал членов комитета, что одной из основных целей Азербайджана является эффективное использование воды во всех сферах, отметив, что в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, для достижения значительных результатов в сфере охраны окружающей среды, Азербайджан подписал многочисленные конвенции, в стране за последние годы принят ряд законов в этом направлении.

Члены и руководство комитета высоко оценили выступление депутата Милли Меджлиса и позицию, которую демонстрирует Азербайджан в отмеченной сфере. Сопредседатель Комитета, заместитель председателя германского Бундестага (парламент) Клаудия Рот призвала государства-члены следовать примеру Азербайджан, отметив, что только такая позиция может помочь будущему планеты.

Также в рамках Ассамблеи состоялись общие дебаты на тему "Роль парламентов и возможные механизмы укрепления международного права, вклад регионального сотрудничества". В мероприятии принял участие член азербайджанской делегации, зампредседателя парламентского комитета молодежи и спорта Шахин Исмайлов. Во время своего выступления депутат связал искусственное выпячивание понятия «народ Карабаха» руководством Армении с намерением скрыть факт оккупации.

Он еще раз довел до сведения участников мероприятия, что 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана оккупированы Арменией, свыше миллиона гражданских лиц изгнаны со своей исконно исторической земли, что в Ходжалы совершен геноцид. Депутат подчеркнул, что позиция Азербайджана в отношении конфликта неизменна, вопрос Карабаха может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Он напомнил участникам дебатов, что в связи с конфликтом авторитетные организации выносили решения, в том числе ООН приняла четыре резолюции, но они все еще не выполняются.

В заключение Шахин Исмайлов обратился к участникам с риторическим вопросом: «Армянский народ, воспользовавшись правом на самоопределение, создал свое государство. Теперь они хотят создать второе армянское государство. Может в будущем они захотят создать третье армянское государство? Это – парадокс».

Эти слова вызвали негодование армянской делегации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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