Посол: Китай и Азербайджан имеют собственное преимущество в реализации инициативы «Один пояс, один путь» (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Китай и Азербайджан имеют собственное преимущество в в реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала посол Китая в Баку Го Минь.

«Китайско-азербайджанские отношения дружбы и сотрудничества сейчас стремительно развиваются в здоровом и стабильном русле, имеют широкие перспективы двустороннего сотрудничества в совместном развитии инициативы «Один пояс, один путь». Китай придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. С начала нынешнего года две страны активизируют обмен визитами на высоком уровне, политическое взаимодоверие постоянно углубляется, сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах дает плодотворные результаты»,- сказала она.

Посол напомнила, что в апреле текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Китай для участия во Втором Форуме на высшем уровнее по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь», где лидеры двух государств достигли важного консенсуса по дальнейшему развитию двусторонних отношений и делового сотрудничества в различных областях.

Далее, она отметила, что в январе-августе 2019 года объем товарооборота между Китаем и Азербайджаном достиг 1,5 миллиарда долларов, что на 104 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В последние годы устойчиво продвигается двустороннее взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и тд., непрерывно углубляются взаимопонимание и дружеские контакты между народами двух стран»,- сказала она.

Го Минь отметила, что Азербайджан всемерно поддерживает инициативу «Один пояс, один путь» и принимает активное участие в ней.

«Данная инициатива хорошо сочетается с национальной стратегией развития Азербайджана, благодаря чему двустороннее практическое сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах постоянно приносит плоды.

Китай и Азербайджан имеют собственное преимущество в совместном строительстве «Один пояс, один путь», высокий уровень взаимодополняемости и широкие перспективы сотрудничества. В дальнейшем стороны должны продолжать осваивать потенциал сотрудничества, совершать открытия и действовать новаторски, акцентируя внимание на важных точках пересечения интересов обеих сторон»,- сказала посол.

По словам дипломата, Китай намерен совместно с Азербайджаном, развивать политическую координацию, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойную торговлю, свободное передвижение капитала и близость между народами, прилагать усилия для содействия выведению двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новую ступень во благо обеих стран и народов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.