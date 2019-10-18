Названа дата муниципальных выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стала известна дата проведения муниципальных выборов.
Об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в пятницу Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что прошлые муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года, и 23 декабря текущего года полномочия членов муниципалитетов завершаются.
Считая целесообразным проведение муниципальных выборов 23 декабря этого года, Панахов выдвинул предложение на голосование.
Предложение было единогласно принято членами ЦИК.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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