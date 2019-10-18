В Азербайджане начинается выдвижение кандидатов в члены муниципалитетов

БАКУ /Trend/ - С 19 октября 2019 года в Азербайджане начинается процесс выдвижения кандидатов в члены муниципалитетов, сообщает в пятницу Trend.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Напомним, что сегодня члены ЦИК Азербайджана единогласно приняли решение о проведении муниципальных выборов 23 декабря этого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.