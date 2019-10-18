Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Шамахы

18 октября 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы «ASAN» в Шамахинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью завершения проектирования и строительства Центра Службы «ASAN» в Шамахинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», - утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 20, 335 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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