Президент Ильхам Алиев наградил группу энергетиков орденами и медалями (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о награждении группы энергетиков орденами и медалями.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере энергетики в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Бабаева Мамедгасана Джабир оглу

Джафарова Таира Дамир оглу

Гулиева Ширина Исмаил оглу

Юсифова Узеира Милан оглу

медалью «Терегги»

Абзерова Мубариза Али оглу

Бахышова Гейсара Газанфар оглу

Алекберова Рауфа Гасан оглу

Алиева Гасанбалу Искендер оглу

Гезалова Эйюба Хаммамед оглу

Хатами Томрида Фарзулла оглу

Халилова Хейруллу Муса оглу

Исаева Абусалата Фархад оглу

Гадимова Валеха Исмаил оглу

Мицуюки Сато

Моримицу Масао Ясуо

Мусаева Рашида Нуреддин оглу

Оджагова Субхи Дашдамир оглу

Садыгова Агасамеда Мирзагусейн оглу

Садыгову Хавву Таир гызы

Сулейманлы Араза Сулейман оглу

Шафиева Хакима Халил оглу

Тагиева Вагифа Гошунали оглу

Велиеву Шафу Аслан гызы.

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