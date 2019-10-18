Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

18 октября 2019 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 18 октября подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии подписания приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин.

Меморандум предусматривает реализацию до конца 2020 года различных проектов в области инклюзивности и развития раннего периода детства. В рамках сотрудничества планируется осуществить программы, поддерживающие обучение и опыт родителей, повышение общественного просвещения в этой области.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, говоря о проектах, реализуемых Фондом в сферах образования, здравоохранения и в социальной области, проинформировал о сотрудничестве между Фондом и ЮНИСЕФ в области интеграции в общество детей с ограниченными физическими возможностями, здоровья и образования детей. Было отмечено, что подписанный Меморандум создаст новые возможности для расширения этого сотрудничества.

В рамках Меморандума при совместной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие» и ЮНИСЕФ предусматривается реализовать проекты по здоровью детей в дошкольный период, развитию их различных навыков.

После церемонии подписания гости ознакомились в центре с выставкой “Live Life” (”Живая жизнь”). Цель выставки, организованной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, заключается в обращении внимания на проблемы окружающей среды, защиту природы, и просвещении общественности о роли искусства в этой области. Экспозиция после демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси была привезена в Баку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
  • Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Новости по теме
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации фильма, посвященного памяти выдающегося поэта Андрея Дементьева (ФОТО)
Общество 15 октября 21:01
В Анкаре издан сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
Политика 15 октября 12:14
Лейла Абдуллаева ответила заместителю министра иностранных дел Армении
Политика 11 октября 20:46
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
Политика 10 октября 22:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 10 октября 22:52
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии открытия персональной выставки художника Ахмета Гюнештекина в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 2 октября 00:00
Лента новостей
В Танзании почти 40 школьников пострадали при ударе молнии
Другие страны 21:07
Расходы госбюджета Азербайджана на науку в 2020 году будут значительно увеличены
Финансы 20:57
Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Катара (ФОТО)
Политика 20:35
Средства, выделенные из госбюджета Азербайджана на социальные пособия и пенсии, будут увеличены вдвое
Финансы 20:20
Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2020 год составят 27,5, а расходы - 29,4 млрд манатов
Финансы 20:12
Посол: У Китая и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества в космической сфере
ИКТ 20:08
Посол Китая об упрощении визовых процедур для граждан Азербайджана
Туризм 19:40
Дядя Ваня высказал бакинцам все, что накопилось за долгие годы (ФОТО)
Культура 19:27
Иран отправил в Персидский залив две платформы
Экономика 19:13