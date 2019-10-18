Президент Ильхам Алиев: Решение проблем переселенцев должно быть общенародным вопросом (версия 2)

18 октября 2019 20:04 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 16:57)

БАКУ /Trend/ - Решение проблем переселенцев должно быть общенародным вопросом. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал, принимая в пятницу председателя Государственного комитета по делам беженцев Ровшана Рзаева, сообщает в пятницу Trend.

Президент Ильхам Алиев отметил, что основную нагрузку государство взяло на себя.

"До сегодняшнего дня за счет государства обеспечено строительство более ста городков. В целом, на решение проблем переселенцев, выдачу пособий, строительство домов израсходовано свыше 7 миллиардов манатов. В этом году пособия вынужденных переселенцев были увеличены на 50 процентов. Это еще раз показывает, что государство постоянно помогает людям из этой категории.

До конца года предусматривается открытие новых городков. Все намеченные нами в начале года работы должны найти решение до конца этого года. Вы уже сейчас должны работать над программой следующего года - где и сколько семей переселенцев мы можем обеспечить новыми домами, квартирами в следующем году", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился с экс-президентом Латвии (ФОТО)
Политика 17:29
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Шамахы
Политика 17:25
Президент Ильхам Алиев: Решение проблем переселенцев должно быть общенародным вопросом
Политика 16:57
Президент Ильхам Алиев наградил группу энергетиков орденами и медалями
Политика 16:29
Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (ФОТО)
Политика 14:34
Президент Ильхам Алиев увеличил число зданий, в которых предусмотрено усиление материально-технической базы лифтового хозяйства
Политика 17 октября 17:30
Лента новостей
В Танзании почти 40 школьников пострадали при ударе молнии
Другие страны 21:07
Расходы госбюджета Азербайджана на науку в 2020 году будут значительно увеличены
Финансы 20:57
Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Катара (ФОТО)
Политика 20:35
Средства, выделенные из госбюджета Азербайджана на социальные пособия и пенсии, будут увеличены вдвое
Финансы 20:20
Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2020 год составят 27,5, а расходы - 29,4 млрд манатов
Финансы 20:12
Посол: У Китая и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества в космической сфере
ИКТ 20:08
Посол Китая об упрощении визовых процедур для граждан Азербайджана
Туризм 19:40
Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Политика 19:32
Дядя Ваня высказал бакинцам все, что накопилось за долгие годы (ФОТО)
Культура 19:27