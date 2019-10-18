Президент Ильхам Алиев: Решение проблем переселенцев должно быть общенародным вопросом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решение проблем переселенцев должно быть общенародным вопросом. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал, принимая в пятницу председателя Государственного комитета по делам беженцев Ровшана Рзаева, сообщает в пятницу Trend.

Президент Ильхам Алиев отметил, что основную нагрузку государство взяло на себя.

"До сегодняшнего дня за счет государства обеспечено строительство более ста городков. В целом, на решение проблем переселенцев, выдачу пособий, строительство домов израсходовано свыше 7 миллиардов манатов. В этом году пособия вынужденных переселенцев были увеличены на 50 процентов. Это еще раз показывает, что государство постоянно помогает людям из этой категории.

До конца года предусматривается открытие новых городков. Все намеченные нами в начале года работы должны найти решение до конца этого года. Вы уже сейчас должны работать над программой следующего года - где и сколько семей переселенцев мы можем обеспечить новыми домами, квартирами в следующем году", - сказал глава государства.

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