Радикальная оппозиция полностью стерта с политического поля страны - депутат

БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция, которая, в буквальном смысле, ведет изменническую политику против азербайджанского народа, независимости и государственности Азербайджана вновь потерпел крах. Такие анти-национальные силы, как ПНФА и так называемый "Народный совет", и в особенности Али Керимли, в очередной раз были обречены на позор.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов.

Османов отметил, что эти анти-национальные силы пытаются нарушить благополучие, стабильность в нашей стране.

"Несколько дней назад они обращалась в Исполнительную власть города Баку. Исполнительная власть согласно закону выделила им территорию для проведения мирного митинга. Однако, как показали последующие события, их целью являлось не проведение мирного собрания.

Их стремление направлено на то, чтобы привлечь отдельных людей к выступлению против современных реалий Азербайджана, воспрепятствовать превращению Азербайджана в благополучную,развитую, стабильную, процветающую страну. Они попытались собраться около станции метро "28 Мая", и естественно, эта незаконная попытка была предотвращена правоохранительными органами, поскольку все в нашей стране регулируется законами.

В то же время все увидели, что азербайджанский народ не отреагировал на призывы этих предателей, и этим еще раз доказал, что радикальная оппозиция полностью стерта с политического поля страны", - сказал он.

По словам депутата, азербайджанский народ помнит, именно в годы правления этих антинациональных элементов 20 процентов наших территорий были оккупированы Арменией.

"Их деяния полностью совпадают с идеями армянских властей, и эти, и те пытаются уничтожить суверенитет Азербайджана. Как и в свое время, радикальная оппозиция всеми силами пытается воцарить в нашей стране хаос, противопоставить народ друг против друга. Однако это было в свое время предотвращено со стороны нашего народа, великого лидера Гейдара Алиева предотвращено вчера, и так будет в дальнейшем. Любые их попытки дестабилизировать ситуацию в стране, посеять хаос, анархию и произвол будут жестко пресечены.Азербайджанский народ никогда не будет их поддерживать. Радикальная оппозиция уже в архиве, однако они не понимают этого, потому что есть армянское лобби, определенные анти-азербайджанские круги, которые диктуют им. Попытка проведения незаконной акции еще раз продемонстрировала, что наш народ их бойкотирует. Наш народ стоит на страже нашей государственности, независимость, поддерживает как внутреннюю, так и внешнюю политику Президента Ильхама Алиев", - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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