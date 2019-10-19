Кубинский президент примет участие в саммите Движения неприсоединения в Азербайджане

19 октября 2019 21:31 (UTC+04:00)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель нанесет визит в три европейских страны и примет участие в 18-м саммите Движения неприсоединения, который пройдет в Азербайджане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Синьхуа, сообщила кубинская пресса.

Мигель Диас-Канель планирует, начиная с воскресенья посетить с официальными визитами Ирландию, Беларусь и Россию, а также принять участие в саммите Движения неприсоединения, который пройдет 25-26 октября в Баку, столице Азербайджана, сообщила ежедневная газета "Гранма", официальный печатный орган ЦК Коммунистической партии Кубы.

В ходе визитов глава Кубы проведет официальные встречи с лидерами принимающих государств и примет участие в различных мероприятиях.

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