Проводимые в Азербайджане реформы улучшат благосостояние народа

БАКУ /Trend/ - Сегодня социальная сфера является одним из приоритетных направлений политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В стране осуществляются важные реформы в области социальной сферы. Так, только в рамках реализованного в 2019 году экономического пакета было охвачено 4,2 миллиона человек.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Мамедов.

Мамедов сказал, что сегодня в Азербайджане успешно продолжаются реформы.

"Именно в результате успешных реформ сегодня Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе в сфере социальных реформ. Несмотря на то, что во всем мире происходят социально-экономические катаклизмы, экономические и политические кризисы приводят к гуманитарным катастрофам в нескольких странах, в результате продуманной политики, установленной Президентом Азербайджана, социально-экономическое развитие в стране продолжается", - отметил Мамедов.

Депутат подчеркнул, что статистические данные за девять месяцев текущего года свидетельствуют о прогрессе, достигнутом в течение года.

"Например, за минувшие девять месяцев экономический рост в ненефтяном секторе превысил три процента, также ненефтяная промышленность страны выросла более чем на 15 процентов. В сельском хозяйстве за первые девять месяцев текущего года был зарегистрирован рост более чем на семь процентов", - сказал Мамедов.

Депутат также добавил, что государственный долг Азербайджана перед зарубежными странами составляет 17 процентов ВВП.

"Кроме этого, уровень инфляции в стране составила чуть более двух процентов, что не так уж и много", - добавил Мамедов.

Депутат отметил, что на экономическом совещании 15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев изложил стратегию экономического развития, определил предстоящие цели, а также наметил шаги, которые необходимо предпринять для достижения поставленных целей.

"Я думаю, что выступление Президента Ильхама Алиева, посвященное итогам девяти месяцев, установило еще одно направление в общей политике. То есть реформы будут последовательно проводиться, углубляться, а общий результат этих преобразований будет способствовать росту благосостояния азербайджанского народа", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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