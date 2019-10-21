Политолог: Cегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств

21 октября 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на VII Саммите Тюркского совета, тюркоязычные государства, желающие сотрудничать с Арменией, еще призадумаются.

Об этом в понедельник cказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, во время своего выступления на VII Саммите Тюркского совета Президент Ильхам Алиев озвучил ряд важных высказываний. Сообщив, что развитие сотрудничества с тюркоязычными государствами является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана, Президент подчеркнул важность совместных решений и осуществленной деятельности в укреплении единства тюркского мира.

"Поистине, сегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств, в котором также активно участвует и Азербайджан. Как заявил Президент Ильхам Алиев, подписание Нахчыванского соглашения стало первым шагом в этом направлении", - сказал Мирбашироглу.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев представил присоединение Зангезура к Армении, как расчленение географии тюркоязычных народов, что было крайне серьезным месседжем. Президент Азербайджана еще раз довел до сведения членов Совета, что Армения на протяжении всей истории претендовала на земли Азербайджана. И эти претензии оставили болезненный след в судьбе тюркоязычных народов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Необходимо восстановить тюркское единство, тюркскую справедливость времен Хазарского каганата - тюрколог
Точка зрения 17 октября 14:42
Узбекистан заключил экспортные контракты с Азербайджаном на поставку текстиля
Бизнес 17 октября 11:25
Высказывания Президента Азербайджана в связи с Зангезуром полностью отражают историческую истину - председатель Общественного объединения Зангезур
Политика 16 октября 18:18
Решения, принятые в Нахчыване, еще больше укрепили единство тюркского мира
Политика 16 октября 17:46
Депутат: Усиление политической интеграции тюркоязычных государств повысит их маневренность в международных отношениях
Политика 16 октября 13:55
Бакинский саммит Тюркского совета содействует интеграции стран тюркского мира
Политика 16 октября 13:29
Лента новостей
Завтра в Баку сохранится теплая погода
Общество 14:29
Иран подготовил меры по очередному этапу сокращения ядерных обязательств
Политика 14:28
МФК об успешности первого тендера ГЧП солнечной энергии в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Завод "Азертехнолайн" заключил выгодный контракт за рубежом
Бизнес 14:17
Контр-адмирал НАТО: Уровень профессионализма азербайджанских военнослужащих свидетельствует об их силе (ВИДЕО)
Политика 14:05
Дрейфующие в море иллюзий и образов - из Финляндии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 13:49
Количество выданных страховых свидетельств по Green Card достигает 40 тысяч
Финансы 13:22
Олег Кузнецов: Армяне делают из Нжде "героя", превознося некоторые его деяния
Политика 13:20
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает выгодные условия по рефинансированию своих долговых обязательств
Финансы 13:17