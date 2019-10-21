Политолог: Cегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств

БАКУ/Trend/ - После выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на VII Саммите Тюркского совета, тюркоязычные государства, желающие сотрудничать с Арменией, еще призадумаются.

Об этом в понедельник cказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, во время своего выступления на VII Саммите Тюркского совета Президент Ильхам Алиев озвучил ряд важных высказываний. Сообщив, что развитие сотрудничества с тюркоязычными государствами является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана, Президент подчеркнул важность совместных решений и осуществленной деятельности в укреплении единства тюркского мира.

"Поистине, сегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств, в котором также активно участвует и Азербайджан. Как заявил Президент Ильхам Алиев, подписание Нахчыванского соглашения стало первым шагом в этом направлении", - сказал Мирбашироглу.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев представил присоединение Зангезура к Армении, как расчленение географии тюркоязычных народов, что было крайне серьезным месседжем. Президент Азербайджана еще раз довел до сведения членов Совета, что Армения на протяжении всей истории претендовала на земли Азербайджана. И эти претензии оставили болезненный след в судьбе тюркоязычных народов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.