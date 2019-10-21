Депутат: Народ в очередной раз бойкотировал попытку радикальной оппозиции вызвать в стране противостояние

БАКУ/Trend/ - Целью попытки радикальной оппозиции провести незаконную акцию 19 октября в Баку было создание в стране напряженности, противостояния.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Эльданиз Салимов.

Он сообщил, что эти силы, как и всегда, потерпели неудачу, и были бойкотированы народом.

"Что бы эти силы не делали, они никогда не смогут добиться своих намерений, целей, в частности, этого не допустит азербайджанский народ и государство", - сказал Салимов.

Он отметил, что Азербайджан – демократическое, правовое государство. Страна управляется в соответствии с законами и Конституцией. Независимо от политической позиции, обеспечиваются права и свободы каждой личности, охраняются законами и Конституцией. В том числе, в стране полностью обеспечивается право на свободу собраний. Власть, ИВ города Баку для реализации этого права выделили соответствующие места.

«Несколько дней назад, в ответ на обращение оппозиции, т.н. «Национального совета» для митинга было отведено место в Локбатане. Если оппозиция, «Национальный совет» были бы сильными, влиятельными, имели достаточную поддержку народа, то они отправились бы на отведенное место, доказали свои слова фактами, поставили бы всех перед фактом. Но они и сами знали в каком положении их социальная база. Знали, что если отправятся туда, то попозорятся - в лучшем случае на митинг придут не более одной-двух тысяч человек. Поэтому, под предлогом несоответствия места, выбрали путь противостояния, напряженности. Попыткой провести незаконную акцию, они нарушили права других граждан. А также создали очередной повод для тех, кто пытается указывать Азербайджану со стороны, очернить его достижения.

Но, как всегда, что бы они ни делали ничего у них не получается. В очередной раз они потерпели фиаско. Тот период революций, переворотов остался позади. В Азербайджане вопрос власти решается выборами, волей, демократическим выбором народа Азербайджана. Если они так уверены в себе, то пусть проявят себя на выборах. Кто им мешает?!

Но они не уверены в себе. Кто поверит тем, у кого нет уверенности в себе? Никто! Азербайджан и дальше будет управляться в соответствии с законами, как это было до сих пор, вести незаконную деятельность никому не позволят», - сказал Эльданиз Салимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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