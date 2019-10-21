В ПЕА проходит мероприятие по поводу незаконной акции, проведенной 19 октября в Баку (версия 2)

21 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В административном здании правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) проходит мероприятие в связи с незаконной акцией, проведенной 19 октября так называемым "Национальным советом" в Баку, сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии участвуют зампред – исполнительный секретарь партии Али Ахмедов, заместители исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов, Мубариз Гурбанлы, депутаты и члены партии.

Выступая на мероприятии, Али Ахмедов осудил незаконную акцию, подчеркнув, что она управлялась зарубежными кругами.

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