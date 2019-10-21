Али Ахмедов: Организовавшие незаконную акцию управляются извне (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - В административном здании правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) проходит мероприятие в связи с незаконной акцией, проведенной 19 октября так называемым "Национальным советом" в Баку, сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии участвуют зампред – исполнительный секретарь партии Али Ахмедов, заместители исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов, Мубариз Гурбанлы, депутаты и члены партии.

Выступая на мероприятии, Али Ахмедов отметил, что попытка радикальной оппозиции провести незаконную акцию в центре Баку 19 октября еще раз подтвердила, что эти силы управляются извне.

Исполнительный секретарь ПЕА отметил, что, как и большинство граждан Азербайджана, правящая партия также должна выразить жесткое отношение к проведению незаконных акций, направленных на нарушение стабильности и спокойствия в стране.

По словам Ахмедова, проведение акций в Азербайджане различными партиями не является и не может быть источником беспокойства для ПЕА и властей страны: «Но есть некоторые моменты, которые вызывают обеспокоенность, мнение о которых следует донести до общества. И вовсе не случайно, что незаконная акция была организована после мнений, озвученных главой государства в ходе ряда визитов, совершенных в начале октября, и на совещании, проведенном в связи с социально-экономическими итогами 9 месяцев 2019 года и проектами государственного и сводного бюджетов на 2020 год. Видимо, силы, заинтересованные в оказания давления на Азербайджан различными методами из-за рубежа, прибегли к этому, чтобы осуществить свои грязные замыслы. Несмотря на то, что в стране, где наряду с обеспечением других свобод, выделяются места для проведения массовых акций, оппозиционные партии решили и попытались провести митинги незаконно в неразрешенном месте. По полученному заданию, делаются попытки создать противостояние и нарушить стабильность в стране. Явно чувствуется, что те, кто организует незаконную акцию, управляются извне. И те, кто требует этого от них, получают отчеты. Информация об этом была распространена в прессе. К этом прибегают те, кто целенаправленно выполняет их поручения. Повсюду в мире выделяются специальные места для проведения митинга. Это основа для обеспечения общественной безопасности. Нас беспокоит не их политическая этика, а то, что они пытаются выбрать подходящее место для осуществления грязных помыслов. Потому, что в местах массового скопления людей высока вероятность нарушения порядка».

Зампред ПЕА подчеркнул, что попытка проведения митинга еще раз показала, что в стране существуют оппозиционные партии, деятельность которых направлена на нарушение внутренней стабильности в стране: «Это безыдейные организации ПНФА и т.н. "Национальный совет демократических сил". Правящая партия не против того, чтобы какая-либо партия претендовала на власть. Однако стремление к власти во что бы то ни стало ведет страну к хаосу и анархии. Это не считается приемлемым нигде, и результат будет нехорошим».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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