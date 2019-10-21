Олег Кузнецов: Армяне делают из Нжде "героя", превознося некоторые его деяния (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) совместно с центром анализа международных отношений проведено мероприятие на тему "Гарегин Нжде - героизация фашизма и терроризма.

Как сообщает в понедельник Trend, председатель Центра Фарид Шафиев сообщил, что героизация фашизма, нацизма, терроризма прочно вошла в политическую культуру Армении.

"Речь идет не только о Гарегине Нжде. Также ряд других известных террористов, сотрудничающих с фашизмом, в Армении выдают за героев", - сказал Шафиев.

Он добавил, что проведение таких мероприятий предусмотрено и в других университетах.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев сказал, что чем больших успехов достигает Азербайджан, тем агрессивней становятся его противники, завистники. Сказав, что они желают реализовать это различными путями, ректор сообщил, что в последние дни армяне получили несколько весомых ответов подряд.

"Все еще не опомнившись от удара, нанесенного в Клубе «Валдай» в Сочи, армяне получили еще один удар на встрече лидеров стран СНГ в Ашгадабе. В целом, Пашинян - всесторонний дилетант, избравший уличную политику, ставит себя в смешное положение. Нжде был фашистом в прямом смысле этого слова, создал бандитский отряд, стал причиной гибели большого количества людей. Воздвижение памятника Нжде в Армении показывает, что они не могут найти себе героя», - сказал Бабаев.

Профессор Центра армянских исследований при БГУ Гафар Чахмаглы сообщил, что Нжде родился в Нахчыване и всю жизнь боролся с тюркским народом.

"Он в 1912-1913 годах во время Первой мировой войны воевал против Турции. После войны руководил одной из группировок дашнаков, воевавших против Турции. Наряду с этим, занимался построением армии Армении. В сентябре 1919 года дашнакское правительство отправляет Нжде в Зангезур. Под его непосредственным руководством и по его поручению сжигаются села азербайджанцев, учиняется резня населения, а оставшиеся в живых изгоняются из своих домов. Нжде учиняет резню над азербайджанским населением также в Ведибасаре и Гёкче. Он и его отряды в 1920 году участвуют в сражениях с армией АДР. В книгах, написанных самими армянами также отмечены деяния Нжде», - сказал Чахмаглы.

Он отметил, что самый крупнобюджетный фильм (семь миллионов долларов), снятый в период независимости сегодняшней «бедной Армении» является фильм, посвященный Гарегину Нжде.

"Здесь Нжде представлен, как военный лидер первой армянской республики (1918-1920), раздувается созданная им идеология «цехакрон» (расистское средоточие элементов националистического характера, христианского мистицизма и идолопоклонства). В фильме показана его активная деятельность в создании армянского легиона Гитлера для вывода Армении из состава Советского Союза. Установка памятника Нжде после всего этого показывает, что расизм и фашизм является государственной политикой этого государства», - подчеркнул Чахмаглы.

Российский историк, ученый-кавказовед Олег Кузнецов сообщил, что армяне делают из Нжде "героя", превознося некоторые его деяния.

По его словам, несмотря на утверждения армян о встрече Нжде с Гитлером и другими официальными лицами фашистской Германии, этому нет никаких официальных подтверждений, документов.

"Армян даже близко не подпускали к таким высокопоставленным руководящим лицам. Все это выдумки армян. Есть неопровержимые доказательства того, что Гарегин Нжде, выдаваемый сегодня в Армении за «героя», был сторонником нацистской идеологии Гитлера. В этих документах указывается, что Нжде советовал учиться у Гитлера. Приводя в пример деяния Гитлера в отношении евреев, призывал армян делать то же самое с тюрками и мусульманами. Это не было для него чем-то новым, он успешно использовал эту практику в четырех войнах», - сказал Кузнецов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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