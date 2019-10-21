Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение капремонта автодорог в Сумгайыте

21 октября 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 3,5 миллион манатов.

Минфину поручено финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

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