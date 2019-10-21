Политолог: Cегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - После выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на VII Саммите Тюркского совета, тюркоязычные государства, желающие сотрудничать с Арменией, еще призадумаются.

Об этом в понедельник cказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, во время своего выступления на VII Саммите Тюркского совета Президент Ильхам Алиев озвучил ряд важных высказываний. Сообщив, что развитие сотрудничества с тюркоязычными государствами является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана, Президент подчеркнул важность совместных решений и осуществленной деятельности в укреплении единства тюркского мира.

"Поистине, сегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств, в котором также активно участвует и Азербайджан. Как заявил Президент Ильхам Алиев, подписание Нахчыванского соглашения стало первым шагом в этом направлении", - сказал Мирбашироглу.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев представил присоединение Зангезура к Армении, как расчленение географии тюркоязычных народов, что было крайне серьезным месседжем. Президент Азербайджана еще раз довел до сведения членов Совета, что Армения на протяжении всей истории претендовала на земли Азербайджана. И эти претензии оставили болезненный след в судьбе тюркоязычных народов.

"Президент Азербайджана особо подчеркнул значение вклада, который внес Совет в развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Саммиты Тюркского совета охватывают разные сферы деятельности. Сообщив, что в рамках последней встречи был обсужден вопрос малого и среднего предпринимательства, глава государства довел до сведения участников, что Азербайджан добился серьезных успехов в этой сфере. Можно считать, что это подход, агитирующий за более тесное сотрудничество с Азербайджаном. Также Президент Ильхам Алиев, обнародовав информацию об объеме средств, инвестированных в Азербайджан, тем самым обосновал высокую оценку благоприятной инвестиционной среды Азербайджана ведущими зарубежными странами. Ильхам Алиев отметил большие успехи, которых достиг Азербайджан. Широка география успехов, которых достиг Азербайджан на сегодняшний день. Считаю, что в рамках выступления Президента Азербайджана были обоснованы большие возможности для будущего сотрудничества», - сказал Эльшад Мирбашироглу.

Он отметил, что в ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев детально обрисовав захватнический, оккупантский образ Армении сообщил, что от ее разрушительной деятельности страдает не только Азербайджан, но весь тюркский исламский мир.

По словам политолога, это необходимо рассматривать, как одно из направлений тактики изоляции Армении-оккупанта.

«Совет играет решающую роль в создании связей между тюркоязычными государствами. В то же время, вносит лепту в координированную деятельность тюркоязычных государств в рамках международных и региональных организаций. В целом, наряду с повышением эффективности сотрудничества между тюркоязычными государствами, Тюрский совет укрепляет роль и место тюркских государств в системе международного сотрудничества», - добавил Мирбашироглу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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