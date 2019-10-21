МИД Азербайджана ответил на заявление Комиссара Совета Европы по правам человека (версия 2)

21 октября 2019 19:54 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В молодом, демократическом государстве Азербайджан обеспечены все права и свободы людей, в том числе право на свободу собраний.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление Комиссара Совета Европы по правам человека.

Она подчеркнула, что право свободного собрания группы людей не может быть обеспечено за счет нарушения прав другой группы людей. Лучше всего об этом должен знать Комиссар Совета Европы по правам человека.

«Рассмотрев обращение группы лиц для проведения митинга 19 октября, из-за того, согласно статье 9 закона «О свободе собраний» запрещающей проведение митингов в охраняемых зонах метрополитена, для проведения этого митинга в Баку была выбрана другая территория. Лица, обратившиеся для проведения митинга, с целью создания столкновений попытались растечься по центральным улицам города и правоохранительные органы были вынуждены пресечь эти противозаконные действия. Полиция действовала вежливо и культурно, и в результате никто не получил серьезных повреждений. Абсолютное большинство участников акции были освобождены после официального предупреждения, а в отношении остальных будут приняты соответствующие решения.

Было бы лучше, если Комиссар обратил внимание на применение резиновых пуль и насилия против демонстрантов в странах Европы.

Тот факт, что некоторые организации, не вникая в суть вопроса, предварительно не узнав позицию официальных структур, сделали поспешные и необоснованные заявления ни коим образом не может быть названо полезным, наоборот должно быть оценено, как применение двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Еще рад подчеркиваю, что в Азербайджане обеспечиваются фундаментальные права и свободы людей, а основная задача правоохранительных органов — быть на страже этих свобод», - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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