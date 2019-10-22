Ожидается участие президента Венесуэлы на саммите Движения неприсоединения в Баку

БАКУ/Trend/ - Ожидается участие президента Венесуэлы Николаса Мадуро на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов в ходе пресс-брифинга.

Как отметил Гасанов, в целом на сегодняшний день, президенты и главы государств около 60 стран подтвердили свое участие на саммите.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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