Замминистра о приоритетах председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

22 октября 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Приоритетом Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения будет внесение вклада в сохранение мира и стабильности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов в ходе пресс-брифинга.

«На основе норм международного права, приоритетом Азербайджана будет внесение вклада в сохранение мира и стабильности», - сказал Гасанов.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что в приоритеты также входят укрепление солидарности внутри организации, повышение ее авторитета.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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