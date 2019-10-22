Азербайджан и Польша утвердили новое соглашение

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждался вопрос об утверждении соглашения «Об обмене и охране секретной информации между правительством Азербайджана и правительством Польши», - сообщает во вторник Trend.
В ходе обсуждений депутаты отметили, что документ внесет вклад в развитие связей между двумя странами.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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